WhatsApp: presto disponibile su Tablet e iPad

WhatsApp multi dispositivo sarà presto disponibile come nuova funzione supportata su tutti i tablet, compresi gli iPad

WhatsApp multi-device sarà presto realtà, lo afferma WABetalnfo: “WhatsApp sta finalmente lavorando sul multi-dispositivo 2.0.” Viene precisato anche però che la funzione “È in fase di sviluppo e verrà rilasciata in un aggiornamento futuro“.

Al momento è possibile usare l’app di messaggistica su un massimo di due dispositivi: il telefono, tramite l’app, e il computer, tramite il browser. In ogni caso il telefono deve essere acceso e connesso a Internet, altrimenti l’altro dispositivo verrà sconnesso dal profilo.

Andare oltre i limiti odierni

Con il multi-device 2.0 si potranno connettere fino a 4 dispositivi, tablet compresi, e ognuno di essi sarà indipendente: non servirà quindi avere il telefono sempre connesso al profilo. Al momento non c’è ancora una app ufficiale di WhatsApp per il formato tablet, né su Android né su iOS. La maggior parte degli utenti usano WhatsApp su tablet tramite app di terze parti oppure aprendo WhatsApp Web su una finestra del browser.

La seconda soluzione, però, ha il limite già citato: è necessario tenere il profilo collegato su uno smartphone e non è possibile, ad esempio, usare in modo indipendente WhatsApp su un tablet con SIM e numero di telefono.

Nuove App e una maggiore autonomia

Sempre secondo WABetaInfo le app specifiche di WhatsApp per tablet Android e per iPad arriveranno a breve, probabilmente in concomitanza con il multidispositivo. Non si tratterà di che non saranno “web app“ che richiedono il browser, ma app native al 100% paragonabili a quelle che da anni vengono utilizzate sugli smartphone.