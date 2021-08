Afghanistan, oggi G7 straordinario: Biden deciderà su proroga missione

Francia, Uk e Germania chiedono la proroga della missione Usa in Afghanistan, la decisione degli Usa sarà comunicata alla riunione del G7

Oggi alle 15:30 si riunirà telematicamente la delegazione del G7, l’organo informale che riunisce i capi di stato e di governo di Stati Uniti, Germania, Italia, Regno Unito, Francia, Canada e Giappone. L’oggetto centrale della discussione sarà la riconquista dell’Afghanistan da parte dei talebani. La riunione è stata convocata d’urgenza dal paese che quest’anno presiede il G7, cioè il Regno Unito.

Nella riunione si affronteranno soprattutto due temi: la complicata evacuazione da Kabul degli afghani che in questi anni hanno collaborato con i paesi occidentali, che quindi rischiano particolari ritorsioni da parte dei talebani, e l’eventuale riconoscimento formale del nuovo regime. Nessun Paese in particolare spingerà per il riconoscimento del nuovo regime in Afhanistan, si può quindi supporre che circa il secondo punto la delegazione G7 si impegnerà a discutere la strategia da adottare nei rapporti con i talebani.

Intanto Regno Unito, Francia e la Germania fanno pressione sugli Usa chiedendo il prolungamento delle operazioni in Afghanistan oltre al 31 agosto. Estendere il termine potrebbe portare all’evacuazione di altre migliaia di afghani, ma anche deteriorare i fragili rapporti con i talebani, che non considerano l’ipotesi che le operazioni possano proseguire dopo il 31 agosto. I taliban infatti hanno già annunciato che se le operazioni americane, o di qualsiasi altro Paese, si estenderanno oltre la data prevista ci saranno “conseguenze”.

Il Presidente britannico Boris Johnson ha annunciato in una conferenza stampa che il G7 dovrà “pensare alla fase successiva“ cioè agli aiuti umanitari che tutti i Paesi dovranno fornire alle decine di migliaia di afghani che fuggiranno.