Galatasaray-Lazio, le probabili formazioni del match

Al Türk Telekom Stadyumu di Istanbul, Galatasaray-Lazio si affrontano nella prima giornata di Europa League. Le probabili formazioni del match

Galatasaray-Lazio iniziano il proprio cammino nell’Europa League 2021/22: al Turk Telekom Stadyumu, si apre il nuovo corso europeo dei biancocelesti di Maurizio Sarri, chiamati a fare la voce grossa nel raggruppamento che deve anche il Marsiglia e la Lokomotiv Mosca.

Un esordio non facile per Immobile e compagni, chiamati nell’inferno dell’arena turca pronta a spingere i padroni di casa (tra l’altro giallorossi come la Roma) per cercare di conquistare i tre punti. La Lazio dovrà provare a fare la partita e cercare di colpire non appena si apriranno gli spazi nella squadra di Fatih Terim, vecchia conoscenza del calcio italiano. Fischio d’inizio del match fissato alle ore 18:45.

QUI LAZIO – Sarri potrebbe optare per un po’ di turnover in vista della sfida contro il Galatasaray. Sicuro l’avvicendamento tra i pali con Strakosha che si riprende il posto da titolare. In difesa Patric può far rifiatare Luiz Felipe e far coppia con Acerbi mentre Lazzari e Radu agiranno sulle fasce. In mediana ci sarà Milinkovic Savic con Escalante e Basic, quest’ultimo all’esordio da titolare. Stesso discorso valido per Mattia Zaccagni che comporrà il tridente con Muriqi e Pedro. Dalla panchina i big.

GALATASARAY (4-1-4-1): Muslera; Boey, Luyindama, Nelsson, van Aanholt; Kutlu; Yilmaz, Morutan, Cicaldau, Akturkoglu; Digne. – Allenatore: Fatih Terim.

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Lazzari, Patric, Acerbi, Radu; Milinkovic, Escalante, Basic; Pedro, Muriqi, Zaccagni. – Allenatore: Maurizio Sarri.