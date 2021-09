Napoli, la campagna europea parte da Leicester: le probabili formazioni del match

Esordio europeo per Spalletti sulla panchina del Napoli. Tra deroga UK per tre calciatori e infortuni quanti grattacapi per gli azzurri

Dopo la il perfetto inizio di campionato con la ciliegina della vittoria contro la Juventus di sabato, il Napoli butta anima e cuore nel giovedì di Europa League contro il Leicester di Brendan Rodgers e Jamie Vardy. Trasferta complicata anche secondo i numeri che vedono gli azzurri mai vincenti in 10 trasferte europea in terra inglese con 2 pareggi e ben 8 sconfitte.

QUI LEICESTER – Dopo l’inizio di Premier non esaltante con due sconfitte, l’ultima sabato contro il Manchester City, e due vittorie la squadra allenata da Brendan Rodgers vuole iniziare con il piede giusto in Europa. Pochi problemi di formazione per il tecnico nord irlandese che perde Fofana e Mendy ma recupera Ayoze Perez in chiave offensiva. D’avanti a Schmeichel linea difensiva a quattro con l’ex Atalanta Castagne sulla destra, Vestergaard e Soyuncu centrali e Bertrand terzino sinistro. I due mediani saranno Ndidi e Tielemans con il trio Albrighton, Maddison e Barnes sulla trequarti dietro l’unica punta Vardy.

QUI NAPOLI – Tanti punti di domanda per l’undici titolare di Luciano Spalletti che affronta il suo esordio europeo con diverse defezioni per infortunio e con l’incognita di perdere Ospina, Rrahmani e Osimhen per le norme anticovid in vigore in Inghilterra ma, per adesso, sono tutti e tre convocati e viaggeranno con la squadra. Detto ciò, la porta sarà ancora difesa da Ospina con Rrahmani pronto a dare un turno di riposo a Manolas al fianco di Koulibaly con i soliti Di Lorenzo e Marui Rui sugli esterni. Confermata la coppia di mediani Fabian Ruiz–Anguissa dopo l’ottima prova contro la Juve, la trequarti dovrebbe cambiare per 2/3 con Politano a destra, Zielinski centrale e Lozano sulla sinistra ma occhio al recupero lampo di Insigne che se sta bene partirà dal primo minuto. Unica punta Osimhen.

Le probabili formazioni

LEICESTER (4-2-3-1): Schmeichel; Castagne, Vestergaard, Soyuncu, Bertrand; Ndidi, Tielemans; Albrighton, Maddison, Barnes; Vardy. All. Rodgers

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Fabian Ruiz; Politano, Zielinski, Lozano; Osimhen. All. Spalletti.