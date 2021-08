Sorteggio Europa League, ecco le avversarie di Napoli e Lazio ai gironi

Sorteggio poco benevolo per le italiane presenti in Europa League: Napoli chiamato all’ostacolo Leicester, Lazio con Marsiglia e Galatasaray

Si è tenuto ad Istanbul anche il sorteggio dell’Europa League dove Napoli e Lazio rappresentavano l’Italia ed erano presenti in prima fascia. L’urna è stata dolce-amara per le due squadre allenate da Spalletti e Sarri.

I partenopei sono stati inseriti nel gruppo C e si ritroveranno di fronte al Leicester di Jamie Vardy, lo Spartak Mosca ed il Legia Varsavia (già affrontato in amichevole ad inizio stagione). Accoppiamento che potrebbe sembrare favorevole ma con l’inserimento del playoff qualificazione per la seconda classifica, porta il Napoli a tenere alta la concentrazione in vista della fase a gironi.

Un po’ più duro invece per i capitolini biancocelesti: dopo la pescata ‘morbida’ con la Lokomotiv Mosca, l’urna ha riservato successivamente la presenza del Marsiglia di Jorge Sampaoli e del Galatasaray. Due ambienti molto ‘caldi’ dove la Lazio dovrà fare la voce grossa per ottenere il primo posto nel girone.

Di seguito, tutti gli altri gironi:

GRUPPO A: Lione, Rangers, Sparta Praga, Brøndby.

B: Monaco, Psv Eindhoven, Real Sociedad, Sturm Graz.

C: NAPOLI, Leicester, Spartak Mosca, Legia Varsavia.

D: Olympiacos, Eintracht Francoforte, Fenerbahce, Anversa.

E: LAZIO, Lokomotiv Mosca, Marsiglia, Galatasaray.

F: Braga, Stella Rossa, Ludogorets, Midtjylland.

G: Bayer Leverkusen, Celtic, Real Betis, Ferencváros.

H: Dinamo Zagabria, Genk, West Ham, Rapid Vienna.