Hub rete Salerno, la presentazione dei voucher stage per le imprese

di Redazione ZON

Martedì 22 ottobre, alle ore 15:00, presso la Camera di Commercio di Salerno, si terrà l’evento di presentazione ufficiale della nuova call per le imprese del progetto Rete, un’iniziativa dedicata alle aziende italiane interessate a ospitare stagisti qualificati.

La misura rientra nell’ambito del progetto Rete del Ministro per lo Sport e i Giovani, attuato in collaborazione con Invitalia. L’evento gode del patrocinio e del sostegno organizzativo della Camera di Commercio di Salerno e di Confindustria Salerno.

La presentazione

Durante la presentazione verranno fornite tutte le informazioni necessarie per partecipare alla manifestazione di interesse riservata alle imprese. Le aziende hanno tempo fino all’8 novembre per candidarsi a ospitare fino a 3 stagisti per un periodo di 6 mesi, sia presso la sede principale che in eventuali filiali italiane o estere, usufruendo di voucher del valore di 10.000 euro, destinati a coprire l’indennità di partecipazione per ciascuna esperienza di stage.

L’evento sarà arricchito dagli interventi del Vicepresidente della Camera di Commercio di Salerno Giuseppe Gallo e del Vicepresidente di Confindustria Salerno Pierluigi Pastore. Aprirà e presiederà i lavori Antonio Santoro, Manager dell’Hub Rete Salerno.

Per info: [email protected]