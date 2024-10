Salerno, abbattuti tre alberi per garantire la sicurezza pubblica: previsto il rinnovo delle aree verdi

di Redazione ZON

Il Comune di Salerno ha avviato una serie di interventi per garantire la sicurezza nelle aree urbane e scolastiche, rimuovendo alberi considerati pericolosi. Lunedì scorso, un albero è stato abbattuto in via della Casalina, località Casa Manzo, a causa del rischio che rappresentava per l’incolumità pubblica. Nella mattinata di martedì, invece, un pino pericolante è stato rimosso dall’asilo nido D’Allora, mentre nel pomeriggio si è proceduto all’abbattimento di un albero di grosso fusto nel giardino dell’istituto scolastico Rita Levi Montalcini.

L’intervento era necessario poiché la presenza dell’albero comprometteva l’uso dello spazio esterno per gli alunni e il personale. Le operazioni sono state eseguite sotto la supervisione di agronomi esperti, chiamati dal settore Verde del Comune di Salerno, con il supporto dell’assessorato all’Ambiente.

In parallelo, è in corso un piano di rinnovo delle alberature, con l’obiettivo di sostituire le piante abbattute sia nelle stesse aree sia in zone limitrofe.