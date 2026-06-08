I Love Matierno, arte e inclusione al Centro Polifunzionale

di Marisa Fava

Una mattinata all’insegna dell’inclusione, della creatività e della partecipazione ha animato il quartiere Matierno di Salerno in occasione di “I Love Matierno”, iniziativa ospitata sabato 6 giugno presso il Centro Polifunzionale Aggregativo di via degli Etruschi, ex scuola elementare.

L’evento è stato organizzato dalle cooperative sociali Galahad e Giovamente insieme alle associazioni Musikattiva e Incantastorie, nell’ambito delle attività del Piano Sociale di Zona Ambito S5.

Sport, street art e comunità al centro dell’iniziativa

Ad aprire la manifestazione è stata l’esibizione di Taekwondo dei giovani allievi guidati dal maestro Giovanni Linguadoca della scuola Thunderkick.

Uno dei momenti più significativi della giornata è stato la presentazione del nuovo murales realizzato dai ragazzi del Centro per la Legalità della cooperativa sociale Galahad, sotto la guida della writer Chiara Maddalena.

L’opera, nata dalle idee dei bambini, è dedicata al tema della pace. Come un puzzle, il murales racconta una pace che non si costruisce da soli né in un solo momento, ma attraverso gesti collettivi di gentilezza, ascolto, rispetto e collaborazione.

«Continuiamo così: abbiamo un’importante missione da svolgere tutti insieme, ripartendo proprio dalla valorizzazione dei quartieri».

Con queste parole l’Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Salerno, Paola De Roberto, ha espresso orgoglio e soddisfazione per il lavoro portato avanti dalle associazioni con i bambini del territorio.

Musica, solidarietà e laboratori per i più piccoli

La mattinata è proseguita con l’esibizione dell’Orchestra Inclusiva di Musikattiva che, insieme all’associazione Incantastorie, ha regalato al pubblico un’anteprima di alcuni brani del musical “La nostra realtà”, in programma il prossimo 10 giugno negli spazi esterni dello stesso Centro Polifunzionale Aggregativo.

Non sono mancati momenti di convivialità, grazie anche al buffet realizzato con il contributo di alcune mamme del quartiere. I partecipanti hanno inoltre visitato il mercatino solidale con le creazioni realizzate dai bambini nell’ambito del laboratorio creativo del Centro per la Legalità, destinato a sostenere un rifugio per cani abbandonati del territorio.

Tra i presenti anche l’animalista salernitana Nica Caruso, accompagnata da due cagnette salvate da situazioni di maltrattamento, accolte con affetto dai più piccoli.

Matierno raccontata attraverso gli occhi dei bambini

Particolarmente apprezzata anche l’esposizione fotografica curata dalla cooperativa Galahad, con scatti realizzati dai bambini di Matierno. Attraverso le immagini, i più piccoli hanno raccontato il quartiere dal loro punto di vista, mostrando come la bellezza possa nascondersi anche negli angoli più semplici della quotidianità.

A chiudere la giornata è stato il laboratorio creativo curato dalla cooperativa Giovamente, durante il quale i bambini hanno realizzato originali segnalibri personalizzati.

“I Love Matierno” si è confermata così un’occasione preziosa di aggregazione, solidarietà e partecipazione attiva, capace di mettere al centro i bambini e il loro ruolo nella costruzione di una comunità più umana, accogliente e consapevole.