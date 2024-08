I Pooh pronti ad incantare Paestum

di Redazione ZON

Lunedì 12 agosto all’Arena dei Templi di Paestum arrivano i POOH con “AMICI X SEMPRE Estate 2024”, il tour che li vede protagonisti nelle location più belle d’Italia. Un vero e proprio viaggio nella grande bellezza italiana attraverso la musica di una delle band più longeve e amate dal pubblico, una serie di concerti imperdibili per rivivere ancora una volta la storia dei Pooh attraverso i loro più grandi successi, da “Amici per sempre” a “Tanta voglia di lei”, da “Parsifal” (capolavoro della band uscito nel 2023 in una speciale versione per il 50° anniversario) a “Dammi solo un minuto”, solo per citarne alcuni.

“Dopo quasi 60 anni di carriera abbiamo fatto concerti in tutto il mondo, ma questo tour è davvero speciale – raccontano i Pooh– Quando ci hanno detto che avremo suonato nei luoghi più belli d’Italia abbiamo detto: dove dobbiamo firmare? Affrontiamo queste location con tantissimo rispetto e con tanta meraviglia, per noi suonare in posti del genere, che tutto il mondo ci invidia è un grandissimo onore. Sarà uno show dove la bellezza di queste location uniche farà da cornice ai grandi successi della nostra carriera per quasi tre ore di live. Sarà davvero imperdibile…”

Nati da un’idea di Valerio Negrini, in oltre 50 anni di carriera i POOH hanno superato i 100 milioni di dischi venduti, hanno ottenuto un elenco spropositato di premi e riconoscimenti e si sono dimostrati dei veri “pionieri” per le rivoluzioni introdotte nei loro live, i temi trattati nei loro brani, l’uso della tecnologia moderna e la multimedialità e tanto ancora.

Informazioni utili sul concerto dei Pooh

I biglietti per lo show sono disponibili in prevendita su Ticketone e punti vendita e prevendite abituali. Per info sugli eventi (prodotti e organizzati da Friends & Partners e Color Sound): www.friendsandpartners.it

RTL 102.5 è la radio partner degli eventi live “POOH – AMICI X SEMPRE Estate 2024”.

La data di Paestum è a cura di Anni 60 produzioni e Fast Forward Live.

Gli ultimi biglietti disponibili saranno acquistabili anche al Botteghino dell’Arena situato in via Nettuno all’altezza del numero 2 aperto lunedì dalle ore 16:30.

L’ingresso all’Arena, situato nella traversa attigua al Botteghino, sarà consentito a partire dalle ore 19. Inizio show ore 21:30.

Per informazioni 089 4688156, www.anni60produzioni.com