I Sonohra: il duo veronese torna con la riedezione di “Liberi da sempre”

Un tuffo nel passato per i Sonohra. Il duo di musicisti provenienti da Verona e che nel 2008 conquistarono il palco dell’Ariston divenendo vincitori del Festival di Sanremo nella categoria delle Nuove Proposte, sta per tornare.

Infatti, dal 27 Maggio sarà disponibile su tutte le piattaforme e negli store sia fisici che digitali, una nuovissima riedizione del loro primo album, che avrà il titolo di ““Liberi Da Sempre 3.0“. Tutte le canzoni del disco saranno nuovamente registrate, mantenendo sia le stesse basi che gli stessi arrangiamenti. Ma le novità non finiscono qui.

Sebbene l’intenzione dei Sonohra sia quella di mantenere intatta le atmosfere del loro primo disco, nella riedizione saranno comunque presente ben tre nuovi brani inediti: “Cosmopolitan”, “La sottile differenza” e “Fino a farmi male”.

E ovviamente, il singolo di lancio di questo nuovo progetto che catapulta tutti i fan nei suoni dei primi anni ’00, non poteva che essere quella che è la canzone più famosa dei Sonohra: L’Amore, disponibile già da oggi in radio, negli store digitali e in tutte le piattaforme streaming. Nel 2008, il brano divenne una famosissima hit di successo in Italia, ma anche in altri Paesi d’Europa e riuscendo a entrare nelle classifiche del Giappone e dell’America Latina.