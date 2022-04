Spezia-Inter, le probabili formazioni del match

Ricomincia la corsa al titolo. Sono solo due i punti che separano l’Inter dal Milan capolista, e con un’eventuale vittoria dei nerazzurri stasera, la Beneamata potrebbe tornare prima almeno per qualche ora. Obbiettivo che sembrava ormai perso definitivamente dopo i risultati maturati nei mesi di Febbraio e Marzo.

Mai come quest’anno la Serie A avrà un triptico così serrato fino al rush finale. Per l’Inter la sfida fuori casa contro lo Spezia della 33° giornata è un appuntamento da non fallire.

Le probabili formazioni

QUI INTER – Inzaghi ha deciso di apportare alcuni cambi ai soliti undici titolari. In porta confermato Handanovic, mentre in difesa ritorna D’Ambrosio da terzo di destra, con spostamento al centro di Skriniar. Bastoni riprende il suo posto da titolare nei tre dietro. Partono dal primo minuto a centrocampo i soliti tre: Brozovic-Barella-Calhanoglu. Sugli esterni esordio da titolare per Gosens a sinistra, mentre a destra spazio per Darmian. Attacco composto dal duo argentino El Toro Martinez e El Tucu Correa

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Amian, Erlic, Nikolau, Reca; Maggiore, Kiwior, Bastoni; Agudelo, Manaj, Gyasi. Allenatore: Thiago Motta.

A disposizione: Zoet, Zovko, Hristov, Ferrer, Bertola, Sala, Nguiamba, Kovalenko, Verde, Colley, Nzola, Antiste.

INTER (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, Skriniar, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Gosens; Correa, L.Martinez. Allenatore: S.Inzaghi.

A disposizione: Radu, De Vrij, Dumfries, Ranocchia, Dimarco, Vidal, Perisic, Vecino, Gagliardini, Sanchez, Dzeko, Caicedo.

ARBITRO: Maresca di Napoli

GUARDALINEE: Baccini e Lombardi

QUARTO UOMO: Ghersini

VAR: Banti

AVAR: Costanzo