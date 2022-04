￼I sex toys influenzano davvero le relazioni di coppia?

Da anni i sex toys sono senza dubbio tra gli oggetti di piacere più dibattuti. Se da un lato c’è la coppia che li vede come una “minaccia” perché mirati soprattutto al piacere individuale, dall’altro c’è chi li considera essenziali per dare una marcia in più ad una relazione che dura ormai da molti anni.

Negli ultimi dieci anni sono diventati ormai sempre più diffusi, e sono sempre più le persone che in una coppia decidono di introdurli nel proprio rapporto per interrompere una routine sessuale che si trascina da tempo e che nel lungo periodo può inficiare il rapporto.

Il piacere personale innanzitutto

Tralasciando il pregiudizio che per anni ha accompagnato i giocattoli per adulti, secondo cui i sex toys sono da considerarsi unicamente strumenti per il piacere personale e l’autoerotismo, svariate indagini e ricerche hanno invece messo in luce come l’utilizzo di sex toys apporti decisi miglioramenti nelle dinamiche di coppia.

Si tratta innanzitutto di un modo per conoscere meglio il proprio corpo: attraverso la scoperta di ciò che ci dà piacere è infatti possibile approcciarsi con maggiore consapevolezza al piacere del partner.

A questo si affianca un deciso miglioramento delle performance sessuali, dimostrato dal fatto che l’utilizzo regolare di sex toys sia su sé stessi che sul partner permette di mantenere più a lungo l’erezione negli uomini e di raggiungere orgasmi di maggiore intensità e in generale avere un desiderio sessuale maggiore per entrambi.

Come già affermato poi, introdurre uno o più giocattoli per adulti come ad esempio un vibratore o uno strapon è la soluzione ideale per continuare ad alimentare la fiamma della coppia.

Il miglioramento della comunicazione di coppia

È già stato ampiamente dimostrato lo stretto legame esistente tra il benessere fisico e il benessere psicologico.

Questo discorso ovviamente è applicabile anche alle dinamiche di coppia e più specificatamente alla sfera sessuale, poiché una coppia che gode di una vita sessuale appagante e soddisfacente è più propensa ad essere aperta e onesta negli scambi comunicativi.

Già il semplice acquisto dei sex toys, che si tratti di un acquisto in un negozio fisico oppure in un negozio online come easytoy.it, è il primo passo per una comunicazione di coppia più chiara e trasparente.

Nell’acquisto di giocattoli per adulti infatti è necessario comunicare apertamente al proprio partner cosa si desidera e quali sono i propri bisogni e al tempo stesso ascoltare le esigenze della controparte.