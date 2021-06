Come riportato dai canali social del Milan, Ibrahimovic si è sottoposto all’operazione per riprendersi dall’infortunio al ginocchio sinistro

Zlatan Ibrahimovic alla fine ha deciso di operarsi al ginocchio: l’attaccante svedese ha preferito intervenire chirurgicamente adesso per farsi trovare pronto per l’inizio della prossima stagione.

Di seguito la nota: “AC Milan comunica che in data odierna, Zlatan Ibrahimović è stato sottoposto ad intervento in artroscopia del ginocchio sinistro presso l’UPMC Salvator Mundi International Hospital di Roma. L’intervento di cleaning articolare è stato eseguito con successo dai chirurghi Volker Musahl e Fabrizio Margheritini, alla presenza del Direttore medico rossonero Stefano Mazzoni e del consulente ortopedico del Club Roberto Pozzoni. Zlatan sta bene ed inizierà, da subito, il percorso riabilitativo.”

Con questo comunicato ufficiale, il Milan ha notificato l’operazione al ginocchio sinistro di Zlatan Ibrahimovic, avvenuta nella giornata di oggi a Roma. Un infortunio quello subito a fino Maggio, che gli ha impedito di prendere parte alla spedizione europea della sua Svezia. Ora per i tempi di recupero si prospettano 4 settimane per iniziare a correre, e successivamente altre 4 per poterlo vedere calciare un pallone in campo. Si spera dunque che il campione svedese sia pronto ai nastri di partenza per la prossima stagione di Serie A. Per un Milan che si prepara a confermare il buon risultato dello scorso campionato e il ritorno in Champions League, la presenza di Ibrahimovic diventa essenziale.