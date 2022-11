Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez si sposano: la data

Solo poche settimane fa hanno festeggiato il loro quinto anniversario. Ora Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez sono pronti al grande passo, come dichiaravano lo scorso luglio intervistati dal settimanale Chi: i due ex concorrenti della seconda edizione del Grande Fratello Vip (all’epoca Cecilia era fidanzata con Francesco Monte, ndr.) presto si sposeranno.

Non si conosce ancora la data del lieto evento (per il quale avrà un ruolo di rilievo anche la sorella di lei, attesissima, Belen) ma la proposta da parte di lui è già arrivata: scenario perfetto la montagna, dove Ignazio e Cecilia stanno trascorrendo qualche giorno per il ponte di Ognissanti. Moser ha pensato a tutto per dar vita alla proposta di matrimonio più romantica di cui fosse capace, tra candele e l’immancabile anello di brillanti. “E lei ha detto sì,”, ha scritto poi sui social a corredo di un video che ripercorre i momenti salienti della serata. Rivolgendosi infine alla sua promessa sposa, con la quale già convive da diverso tempo e superata una crisi che circa un anno fa li aveva allontanati (anche in quell’occasione la montagna ebbe un ruolo chiave poichè permise a Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez di ritrovarsi) , ha concluso: “Non vedo l’ora di viverti per tutta la vita”.