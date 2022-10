Marco Bellavia al Grande Fratello Vip per un confronto con i concorrenti

Dopo la sua uscita dalla porta rossa della casa del Grande Fratello, Marco Bellavia ha ricevuto sostegno da tantissimi colleghi, amici e spettatori. L’uomo, che è stato in un certo senso costretto ad abbandonare il reality non ha mai avuto la possibilità di avere un confronto con i suoi ex coinquilini. Secondo le anticipazioni di TvBlog, però, questo potrebbe avvenire molto presto. Bellavia, infatti, sarà ospite durante la puntata di giovedì 20 ottobre per avere un faccia a faccia con i ‘vipponi’. L’ex conduttore di Bim Bum Bam dovrebbe raccontare in diretta la sua verità e chiarire con tutti coloro che lo hanno deriso e abbandonato a se stesso.

Marco Bellavia si è anche raccontato alle pagine del settimanale Chi, diretto da Signorini e ha dichiarato: “Spero che la mia storia sia d’esempio. La gente mi ferma parlando dei propri dolori. Se ti dicessi che sono entrato nella Casa sperando che potesse venire fuori questo problema ci crederesti? Ma non ho deciso di stare male: ho provato disagio e ho vissuto davvero quello che avrei voluto solo raccontare rispetto al mio passato“.

In studio non ci sarà invece Sara Manfuso. L’opinionista ospite a Verissimo ha raccontato la sua verità dopo la decisione da lei presa di lasciare il reality show: “L’opportunità che lui mi ha dato la coglierei altre mille volte. La mia decisione non è stata facile non è che c’è stata la volontà di prenderlo in giro. Rispetto all’oggi io ci sono“.