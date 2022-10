Marta Flavi si sfoga dopo l’eliminazione a Ballando con le Stelle: “Non lo meritavo”

In coppia con Simone Arena, Marta Flavi è stata la prima eliminata di questa edizione di Ballando con le Stelle. La conduttrice ha perso dopo la sfida con Dario Cassini e Lucrezia Lando. La Flavi, però, ospite da Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, si è lasciata andare ad un duro sfogo conto Guglielmo Mariotto, reo di averle dato dei voti bassi solo per creare polemiche: “Mi dispiace perché secondo me non era giusto. C’erano due tranche, chi sapeva ballare e chi sapeva ballare meno o niente. Io facevo parte di questa seconda parte, ma ero una delle più brave“, ha dichiarato poi, ha aggiunto: “Lo zero di Mariotto non lo meritavo. Lui va a simpatia, lo fa per la telecamera“.

La conduttrice le ha quindi chiesto chi secondo lei tra i concorrenti viene premiato pur non sapendo ballare: “C’è gente che cammina fantasticamente e poi dicono che balla“, ha confermato la Flavi senza fare nomi e su gli altri partecipanti ha rivelato: “Garko è il mio preferito. Mi sembrava antipatico ma è una persona molto simpatica. Alessandro Egger è il figlio che tutte vorrebbero; una botta di vita“.

La seconda puntata ha visto la vittoria di Giampiero Mughini e Veera Kinnunen, che con il loro valzer in omaggio all’Italia hanno conquistato buona parte della giuria. Secondo posto per Gabriel Garko e Giada Lini con 47 punti e terzi Alex Di Giorgio e Moreno Porcu con 44.