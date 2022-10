Ballando con le Stelle: ecco gli ospiti della prossima puntata

La nuova edizione di Ballando con le Stelle è iniziata da pochissimo, ma nel corso degli ultimi giorni ha già avuto modo di far parlare ampiamente di sé. In modo particolare, a creare motivo di discussione è stato lo scontro che è avvenuto tra Selvaggia Lucarelli e Ivan Zanicchi. Fortunatamente però, le due hanno avuto modo di discutere nel corso delle diverse trasmissioni televisive, e sembra che si sia giunti- se non proprio alla pace- almeno alla tregua. Al culmine del tutto vi è stato il confronto tra le die avvenuto proprio sabato in prima serata su Rai1.

Dimenticato questo spiacevole equivoco, è tempo ora di andare avanti e voltare pagina. Ed ecco che sono già stati annunciati gli ospiti previsti a Ballando con le Stelle nella puntata che andrà in onda sabato 22 ottobre. In questo caso, la scelta è ricaduto su Ricky Tognazzi e Simona Izzo.

Quella formata da Ricky Tognazzi e Simona Izzo è sicuramente una delle coppie più amate del mondo dello spettacolo. I due sono legati da quasi trent’anni visto che si sono conosciuti nel 1995, e da allora non si sono più separati.

Eppure, come hanno avuto modo di raccontare nel corso del tempo, entrambi uscivano da due relazioni abbastanza difficoltose che li ha segnati. Come riporta il Sussidiario.net, nel parlare del suo matrimonio con Simona, Tognazzi ha rivelato che: “Le nostre rispettive situazioni familiari non erano facili. Io provenivo dalla mia unione con Flavia Toso, da cui era nata nostra figlia Sarah e anche lei aveva avuto un marito, Antonello Venditti, e un figlio, Francesco. Insomma, una faccenda complicata”.

Parlando della sua relazione, anche la Izzo ha pronunciate solo parole d’amore nei confronti del marito: “Abbiamo avuto la grande fortuna di incontrarci quando molte delle liti canoniche erano già state fatte con altri. E poi abbiamo lo stesso modo di vivere, lo stesso sguardo affine sull’amore, i sentimenti, il sesso. La nostra è una monogamia un pochino isterica e folle”. Ed ora, come prossimo passo, la coppia sarà tra gli ospiti della terza puntata di Ballando con le Stelle. Non resta che aspettare sabato 22 ottobre.