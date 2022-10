Ivan Zanicchi: la cantante si scusa con Selvaggia Lucarelli

Stando a quanto riportano i dati ufficiali rilasciati dalla Rai, la prima puntata di Ballando con le Stelle è stata vista da ben tre milioni e 476mila spettatori, facendo il 24,3% di share. E’ anche vero, però, che il programma di Milly Carlucci ha fatto molto parlare di sé nel corso degli ultimi giorni, e questo non è stato certo dovuto alle abilità dei ballerini o alle complesse coreografie. In questi giorni, infatti, si è parlato solo dello scandalo e della lite che ha coinvolto Ivan Zanicchi e Selvaggia Lucarelli. Ma andiamo con ordine.

Nella prima puntata di Ballando con le Stelle, Ivan Zanicchi si è esibita in coppia con Samuel Peron. Quando è toccato il turno della Lucarelli per esprimere il suo voto, la giornalista non si è dimostrata troppo favorevole. La sua votazione alla performance di Zanicchi e Peron è stata 0, e la cantante non ha tardato ad esprimere il suo disappunto.

Convinta di non essere udita, Ivan Zanicchi si girà verso il suo compagno di ballo e sussurra un pesante insulto “tr***”, rivolto a Selvaggia Lucarelli. In realtà l’offesa è stata detta mentre era aperto il microfono di Peron, per cui è stato possibile udire quanto affermato. Ben presto il video che incriminava l’insulto ha fatto il giro del web; al che è intervenuta anche Milly Carlucci la quale ha dichiarato che sarebbero stati fatti i dovuti controlli per verificare il fatto.

Il video è stato visto anche dalla Lucarelli che su Twitter ha scritto: “pretendo delle scuse”. Ed effettivamente Ivan Zanicchi ha poi pubblicato essa stessa un tweet in cui si scusava pubblicamente per l’accaduto. “Come in tutte le competizioni, delle volte si dicono delle cose a caldo che non si pensano veramente. Chiedo pubblicamente scusa a Selvaggia, come ho già fatto in privato, perché purtroppo delle volte dico delle cose senza pensarci. Spero si capisca che non c’era cattiveria“- ha scritto sempre su Twitter la cantante.

La domenica seguente, intervistata a “Da Noi…a ruota libera”, Ivan Zanicchi è ritornata ulteriormente a parlare su quanto detto.

“Sì è molto pesante (riferendosi all’insulto utilizzato), ne sono consapevole. Ho chiesto scusa a Selvaggia ieri sera, appena mi avevano riferito perché in teatro non si era sentito. Io non mi nascondo, io l’ho detto. Ma perché ero rimasta talmente male da quello zero che mi sono avvicinata al mio partner, nonostante mi avevano avvertito di essere più diplomatica ma io non lo sono, e ho sussurrato all’orecchio questa parolaccia, questa parola stupida, che non voleva assolutamente offendere. Però non ricordando che Samuel avesse l’archetto con il microfono, perché altrimenti nessuno lo avrebbe sentito. È imperdonabile lo stesso. Ho chiesto scusa e sono qui per questo, perché si può scherzare ma certi termini non vanno detti lo stesso“.

Al che, è intervenuta Selvaggia Lucarelli via telefono. “È vero che mi ha chiesto scusa. Era frastornata e probabilmente non l’ha fatto neanche nel migliore dei modi. Tuttavia Iva non ha detto una parola stupida, ha usato un epiteto piuttosto grave e sessista. Io accetto le scuse; ma che dica che non l’ha detto con cattiveria, è una cosa che mi preoccupa un po’, perché significa che Iva Zanicchi usa questa espressione in automatico– Ha detto la giornalista, per poi aggiungere: “C’è una grossa differenza, però, tra essere una signora irriverente ed essere una donna che usa un epiteto sessista per mortificare un’altra donna.“

Dopo aver battibeccato per un pò, alla fine la pace è stata comunque fatta: “Possiamo chiuderla qui e tornare a considerare Ballando con le Stelle come un gioco“.

Qui è possibile vedere l’intervista completa a Ivan Zanicchi a “Da Noi a Ruota Libera”