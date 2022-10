Rateizzazione bollette: chi ne ha diritto?

Con il rincaro dei costi dell’energia, diversi sono i provvedimenti scesi in campo a favore dei consumatori, tra cui la Rateizzazione degli importi nelle bollette di luce e gas.

Ma vediamo nel dettaglio chi ha diritto alla rateizzazione e chi invece no, perché purtroppo non spetta a tutti.

Con il Governo Draghi era stato emanato un decreto specifico secondo cui tutte le aziende fornitrici di luce e gas avevano l’obbligo di rateizzare gli importi delle bollette, a partire dalla prima rata al 50% e poi le altre di uguale importo fino ad un massimo di 10 rate. Purtroppo la misura economica a sostegno dei consumatori.

In seguito associazioni di categoria hanno sottoscritto degli accordi con Enel ed Eni per realizzare rateizzazioni più convenienti cioè rate più lunghe e rate iniziali più basse per andare incontro alle esigenze dei consumatori. Purtroppo a metà 2022 il Governo non ha confermato il decreto perché in termini economici sarebbe costato troppo, mentre inizialmente erano stati stanziati 300 milioni di euro. Il budget sarebbe servito a coprire le spese delle aziende fornitrici.

Per l’inverno 2022 invece potranno richiedere la rateizzazione delle spese i clienti del mercato tutelato, poichè nel momento della sottoscrizione del contratto hanno ricevuto una Carta dei Servizi che concede questo espediente. Non è lo stesso purtroppo per i clienti del mercato libero, che non sottoscrivono in genere alcuna carta servizi e pertanto potrebbero non avere accesso a questo beneficio.