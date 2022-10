Quando cambia l’orario: la data del passaggio all’ora solare

Manca poco alla data di passaggio dall’ora legale a quella solare, e mai come prima d’ora è in atto una riflessione sul caro bollette e la possibilità di evitare il cambio orario per lasciare un’ora di sole in più alla sera.

Una scelta che permetterebbe un risparmio stimato ad 1 miliardo di euro solo nel primo biennio, secondo le stime della Società Italiana di Medicina Ambientale.

La data del passaggio all’ora solare

Quest’anno il passaggio dall’ora legale all’ora solare avverrà nella notte tra sabato 29 e domenica 30 ottobre, quando le lancette si sposteranno dalle 3 alle 2 di notte. I device tecnologici saranno aggiornati automaticamente, diversamente da orologi, elettrodomestici e sveglie manuali che dovranno, invece, essere regolati individualmente.