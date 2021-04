Ignazio Moser: dopo il grande fratello Vip sarà l’ultimo naufrago a sbarcare sull’Isola dei Famosi nella prossima puntata di giovedì

Ignazio Moser sarà l’ultimo naufrago a sbarcare sull’Isola dei Famosi in Honduras. Nella puntata di ieri è stato annunciato il suo arrivo nella prossima puntata di giovedì 29 aprile. Ma la domanda è: il bel fidanzato di Cecilia Rodriguez riuscirà a resistere alla fame e alle prove di forza, tra l’afa e i mosquitos? L’ultima sua esperienza in un reality show risale al 2017, quando partecipò al Grande Fratello Vip e lì le comodità non mancavano, anzi. Chissà quanto e se durerà in questa nuova avventura. Ma intanto ecco qualche informazione su di lui.

Informazioni biografiche

28 anni, nato a Trento, Ignazio Moser è figlio di Francesco Moser, nipote di Diego, Aldo ed Enzo e cugino di Moreno, tutti ciclisti professionisti. Fin da piccolo ha seguito le orme del padre nel ciclismo, vincendo il 25 agosto 2010 il titolo italiano nell’inseguimento individuale juniores ai campionati italiani di ciclismo. Nell’ottobre 2012 vince la medaglia di bronzo nell’inseguimento a squadre su pista ai Campionati europei in Lituania, mentre il 25 agosto 2013 ottiene la prima vittoria internazionale su strada, in Giappone. Nel 2014 poi, nonostante gli ottimi risultati, decide di ritirarsi e dedicarsi all’azienda vitivinicola di famiglia.

Successivamente, debutta in tv come opinionista del Giro d’Italia 2017 nella trasmissione di Rai 2 La grande corsa, mentre l’11 settembre 2017 entra nella casa del Grande Fratello Vip come concorrente. In quell’occasione, con la conduzione di Ilary Blasi (attualmente al timone proprio de L’Isola dei Famosi), fece molto parlare di sé per la relazione con la bella sorella di Belen. All’epoca, infatti, finì in un triangolo tra lei e Francesco Monte, che fu lasciato proprio in diretta da Cecilia. Da allora non si sono più lasciati e lo scorso anno hanno condotto insieme la seconda edizione di Ex on the Beach Italia su MTV.