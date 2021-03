Isola dei Famosi: due nuovi concorrenti sbarcheranno in Honduras

- Consigliato per te -

Domani sera, durante la puntata dell’Isola dei Famosi, sbarcheranno due nuovi naufraghi, anzi due bellissime donne. Ecco i nomi

Durante la puntata di domani sera de L’Isola dei Famosi 2021 ci saranno tantissime sorprese tra cui due nuovi ingressi. Di chi stiamo parlando? Dopo i numerosi rumors, Tvblog, ha annunciato i nomi delle due donne che sbarcheranno in Honduras. Si tratta di Beatrice Marchetti e Isolde Kostner. Scopriamo chi sono.

La prima, Beatrice Marchetti, è una modella che tra passerelle e servizi fotografici, ha sempre nutrito una passione sconfinata per il cinema e, negli ultimi anni, ha iniziato a coltivarla concretamente al fianco di nomi prestigiosi come quello di Paolo Sorrentino. Infatti, Beatrice, ha lavorato con il famoso regista nel film “Loro“, un lungometraggio che racconta le vicende non solo professionali e politiche, ma anche quelle private di Berlusconi.

Altre curiosità su di lei? Il suo stile preferito è “Easy cool”, non ama particolarmente il trucco anzi, si preferisce “naturale”. Ha una passione per le scarpe, ama ascoltare musica pop, le piace nuotare e scoprire nuove culture. Se la caverà all’Isola dei Famosi?

L’altro nome è quello di Isolde Kostner, classe 1975, ex sciatrice alpina specialista in discesa libera e supergigante. Isolde è tra le sciatrici italiane più vincenti della storia con ben 15 affermazioni in Coppa del Mondo. Durante la cerimonia di apertura dei XIX Giochi olimpici invernali di Salt Lake City 2002, fu portabandiera per l’Italia. Altri record? Isolde detiene il primato del numero di podi conquistati da un’italiana in Coppa del Mondo: ben 51.

Come se la caveranno le due nuove naufraghe? Non ci resta che scoprirlo domani sera su Canale 5!