E’ stato svelato il nome del nuovo concorrente dell’Isola dei Famosi, il programma condotto da Ilary Blasi in onda su Canale 5. A dare la notizia è Riccardo Signoretti, direttore del settimanale Nuovo

Da poche ore, è stato confermato che un nuovo volto approderà all’Isola dei Famosi. A dare la notizia è stato il direttore del settimanale “Nuovo”, Riccardo Signoretti, tramite un post sul suo account Instagram, con una caption apposita.:” Emanuela Tittocchia in partenza per L’isola dei famosi (sempre che non cambi idea alle visite mediche martedì)”. Ques’ultimo ha rivelato che la nuova concorrente del programma sarà Emanuela Tittocchia, attrice e opinionista televisiva. Tuttavia, il direttore ha fatto notare che tutti i piani potrebbero saltare all’ultimo minuto, visto che vi è qualche possibilità che la Tittocchia potrebbe cambiare idea dopo le visite mediche previste per domani. Nel caso in cui, invece, Emanuela superi tutti i controlli prestabiliti, sarà libera di partire per l’Isola dei Famosi.

Ecco di seguito qualche curiosità sulla nuova arrivata all’Isola dei Famosi 2021.

Emanuela Tittochia ha alle spalle alcune esperienze televisive, visto che ha partecipato alla soap opera “Centovetrine“,per poi approdare alle trasmissioni di Barbara d’Urso e Federica Panicucci, come opinionista fissa. Quella dell’Isola non sarò la sua prima esperienza con i reality show. Nel 208 ha partecipato come concorrente al programma “La Talpa”, andato in onda su Italia. Ma la Tittocchia uscirà alla prima puntata; non senza suscitare un grande clamore visto che lasciò in diretta televisiva il fidanzato dell’epoca, Fabio Tes.

Tra le altre rivelazioni rivelazioni esclusive rilasciata da Signoretti, sembra che Emanuela Tittocchia non sarà l’unico nuovo nome che prenderà parte al programma. Sembra infatti che sia prevista la presenza di almeno altri quattro concorrenti che verranno svelati man mano che si procede con le puntate dell’Isola. Sempre dal direttore di Nuovo, arriva la notizia che il reality show arà la sua conclusione il 7 di Giugno.