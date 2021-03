L’attesa dei fan di Lucifer 5 sembra essere terminata. La seconda parte della stagione numero cinque avrebbe un giorno di partenza. Sulla piattaforma Netflix infatti, spunta la data

Se il finale della stagione numero quattro di Lucifer ha lasciato qualche fan con l’amaro in bocca, niente paura, Lucifer 5 è dietro l’angolo. La notizia in poche ore ha fatto il giro del web, la seguitissima serie avrebbe finalmente la data di lancio della nuova stagione, la quinta.

A mandare il fandom della serie letteralmente in visibilio è il recente aggiornamento del catalogo Netflix. Sulla piattaforma di streaming infatti, Lucifer 5 spunta con una data di lancio. La scheda di presentazione di serie, porta come giorno il 28 maggio. Un appuntamento alle porte che ha immediatamente fatto schizzare l’argomento in tendenza.

Entro questa settimana inoltre è atteso il primo teaser trailer con l’obiettivo di fare un recap dell’ultimo ciclo. Una rinfrescata necessaria per fare un salto veloce entro l’universo urban fantasy firmato da Tom Kapinos.

Il successo di Lucifer

In attesa di conoscere i nuovi episodi di Lucifer 5, ricordiamo brevemente trama e protagonisti di questo successo targato Netflix. Lucifer è una serie televisiva statunitense creata da Tom Kapinos. Il suo successo è dovuto ad un mix perfetto tra police procedural e commedia drammatica.

Il primo episodio è stato trasmesso per la prima volta il 25 maggio del 2016, dal canale americano Fox. Inoltre forse non tutti sanno che la trama è tratta dalle avventure contenute nell’omonimo fumetto pubblicato dalla casa Vertigo e scritto da Mike Carey. Tom Ellis veste i panni di Lucifer per la gioia soprattutto del pubblico femminile.

La trama

Nel 2011 Lucifer, annoiato del suo ruolo di signore degli Inferi e rancoroso nei confronti di Dio, suo padre, per averlo condannato a governare l’inferno, decide di trasferirsi a Los Angeles. Nella città degli Angeli (e che paradosso) apre un night club di nome “Lux”.

Cinque anni più tardi fa la conoscenza della detective Chloe Decker (Lauren German). La donna sembra suscitare in lui sentimenti umani, fino alla nascita di un rapporto affettuoso ma al tempo stesso conflittuale. Una relazione assai singolare, tanto da dover ricorrere ai servizi della terapista Linda Martin.