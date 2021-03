La Casa di Carta non approderà nella sesta stagione ma si fermerà alla quinta che resta ancora senza data di uscita. Fan sgomenti

La casa di carta 5 sarà l‘ultima attesissima stagione della serie targata Netflix, come la società ha specificato lo scorso luglio, smentendo le voci di una sesta stagione. Nonostante questa notizia risalga allo scorso anno i fan hanno continuato a sperarci fino all’ultimo. Ma ora arriva un’altra brutta notizia per i fan: la data di uscita de La casa di carta 5 non sarà il 7 aprile 2021, come più volte circolato sui quotidiani internazionali e sui siti di settore.

I 10 nuovi episodi del La Casa di Carta vedranno la luce nello streaming entro l’anno 2021 ma almeno non in questo primo quadrimestre. A meno che l’ipotesi del 30 aprile 2021 non si riveli fondata.

Sarà il 30 Aprile?

Quella del 30 aprile 2021 è stata la seconda data di uscita finita in trend per un post fatto da un utente di nome Nacho che, avendo un folto seguito, ha potuto contare su una significativa cassa di risonanza una volta lanciata la notizia. Secondo questo ragazzo spagnolo, del quale si sa poco o niente, la data sarebbe sicuramente il 30 aprile 2021 e a chi gli ha chiesto che attendibilità avesse ha risposto con un laconico 100%. E infatti il tweet ha fatto un bel giro, diventando a tutti gli effetti una notizia da riportare in molti articoli internazionali sull’uscita de La casa di carta 5, senza però rivelarsi ancora una fake news.

Dove ci eravamo lasciati

Alex Pina creatore dello serie spagnola ha rivelato: “Abbiamo pensato più di un anno a come far sciogliere la banda, mettere il professore alle corde e portare alcuni personaggi in situazioni irreversibili. Il risultato è la Parte 5 di La Casa di Carta. La battaglia raggiunge i livelli più estremi e selvaggi, ma la stagione è quella più eccitante ed epica di sempre”. I fan si sono scatenati con le ipotesi più fantasiose: la banda imprigionata in un carcere degli Stati Uniti, una nuova rapina stavolta in Sud America, in uno scenario completamente diverso che abbracci le sue ‘corde latine’, lo scioglimento clamoroso della banda e il finale di stagione compiuto ma aperto a una serie spin off.