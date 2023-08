“Il + Bello d’Italia”: tutto pronto per la Finale 2023

di Riccardo Manfredelli

La manifestazione “Il + Bello d’Italia”, nata e ideata dai fratelli Antonio e Silvio Fasano nel 1979, è giunta alla sua 45^ edizione, e vedrà la sua Finale Nazionale la sera del 20 Agosto, alle ore 21,30, nella centralissima piazza Partigiani di Alassio (SV)

La serata sarà presentata dalla giornalista RAI Cristina Carbotti, assieme a Renata Cantamessa, giornalista esperta in divulgazione scientifica. Trentacinque ragazzi, provenienti da selezioni svoltesi in tutta Italia, aspireranno alla fascia da vincitore, ma ben nove saranno premiati in base alla graduatoria redatta da una Giurìa di sole donne (giornaliste, imprenditrici, personaggi del mondo dello spettacolo, della moda). Madrina sarà la bellissima influencer Veronica Ursida. Il concorso, ora rimasto nella conduzione a Silvio Fasano, vanta l’aver lanciato nelle varie edizioni del passato giovani che hanno trovato importanti successi nel mondo dello spettacolo, come Gabriel Garko, al secolo Dario Oliviero, Vittorio Brumotti, Beppe Convertini, Ettore Bassi, Enrico Mutti, Giorgio Mastrota, Paolo Conticini e tanti altri. Il programma prevede l’arrivo dei ragazzi partecipanti nel pomeriggio del 19 ad Alassio per l’ iscrizione, nonchè l’ accoglienza accrediti presso la Biblioteca Civica. Subito dopo, i 35 finalisti saranno salutati dall’Amministrazione Comunale in piazza della Libertà e, a seguire, saranno a disposizione dei fotoreporters presso il famoso Muretto di Alassio. L’edizione di quest’anno conterrà spazi dedicati al talento e all’impegno sociale ed al rapporto tra sport, inclusione e disabilità con la collaborazione di enti e associazioni di settore. Domenica 20, le prove presso la struttura dello spettacolo sotto la direzione artistica di Fabio Fallabrino in piazza Partigiani, dove alle 21,30 inizierà la serata di Finale Nazionale. I concorrenti si esibiranno in tre uscite (intervallate da fasi di musica e spettacolo): prima in abito casual, poi con vestito elegante e poi in costume da bagno. Subito dopo, si procederà alla attribuzione delle nove fasce con la proclamazione ulteriore del titolo piu’ importante che corrisponde al vincitore assoluto: IL + BELLO D’ITALIA 2023. L’ evento è patrocinato dalla Regione Liguria, Provincia di Savona, Comune di Alassio. Consulente organizzativo è Max Giusio. I ragazzi parteciperanno a casting e selezioni per film e attività nel campo di moda e spettacolo.