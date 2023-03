Il Gal Colline Salernitane alla Fiera di Milano con “Il Cammino dei Picentini”

di Redazione ZON

“Il Cammino dei Picentini”, non più un sogno, ma una concreta realtà che ha preso forma alla 19^ Fiera nazionale del consumo critico e degli stili di vita sostenibili “Fà la Cosa Giusta!”, che si è tenuta a Milano dal 24 al 26 marzo 2023. Il Coordinatore del GAL Colline Salernitane Eligio Troisi, che ha presentato il “Cammino dei Picentini”, unitamente alla Dirigente dell’Assessorato al Turismo Regione Campania, Dott.ssa Colomba Auricchio, ha evidenziato che il Cammino rappresenta “l’infrastruttura” concreta e tangibile di un percorso, di circa 80 chilometri, geo-referenziato, che unisce l’intero Territorio e coniuga: cultura, tradizione, ambiente, natura, religiosità ed agroalimentare e rappresenta la sintesi più espressiva della connessione e coesione tra i nove comuni, dando così vita alla “via Istimica dei picentini”, attraverso la quale i viandanti, i turisti dei cammini, gli escursionisti che, durante tutto l’anno, vogliono visitare il nostro Territorio, ne possono apprezzare la bellezza e la magia, in un contesto accogliente e sicuro, dove identità è civiltà sono il substrato per una esperienza unica ed indimenticabile, di turismo consapevole e rigenerativo”.

Attenta e partecipata è stata l’accoglienza riservata, da parte della stampa di settore e degli operatori, al “Il Cammino dei Picentini”, che ha generato enorme curiosità, che ci fanno ben sperare ad un buon “posizionamento” del nostro Territorio nell’offerta turistica regionale e nazionale del Turismo dei cammini.