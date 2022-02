Il migliore amico dell’uomo: alcune delle frasi più belle sui cani

Il migliore amico dell’uomo è da sempre e per antonomasia il cane. Sin dalla preistoria questo mammifero appartenente alla famiglia dei canidi è stato il primo animale ad essere addomesticato. Secondo alcune tesi il primogenito del cane è il lupo, secondo altre invece tutte le razze esistenti sarebbero derivate da un incrocio tra il lupo e gli sciacalli. Altre ricerche su questa specie animale dimostrano che le addomesticazioni siano avvenute in maniera indipendente in diverse parti del globo. Alcune testimonianze del Medioevo invece riferiscono di diversi incroci e mutazioni tra i vari tipi di cani, che avrebbero portato ad un numero sempre maggiore di specie, perfezionate dall’uomo nel corso dei secoli ed esistenti ancora al giorno d’oggi.

Le razze attuali sono molto numerose per caratteristiche morfologiche ed attitudinali e spesso i cani sono classificati in base alle attività a cui sono spesso e a volte purtroppo destinati. Per questo possiamo distinguere tra cani da caccia, da corsa, da guardia, d’utilità, da pastore, da compagnia.

Chi possiede al giorno d’oggi un animale domestico, ad esempio un cane, riesce a creare con l’animale in questione un rapporto speciale e talmente stretto da considerare il proprio compagno di vita un vero e proprio membro della famiglia. Molto bene si presta anche l’indole dell’animale nel creare un rapporto di dipendenza affettiva e di fiducia con la persona che si prende cura di lui.

Al giorno d’oggi, in una dimensione che ha conosciuto la precarietà dei contatti sociali a causa di un distanziamento fisico forzato per motivi sanitari, gli animali domestici hanno sicuramente rappresentato una presenza preziosa per chi vive solo in casa. Per non parlare delle uniche boccate d’arie per coloro che responsabilmente, anche in pandemia, dovevano portare a spasso il proprio animale domestico.

Ebbene si, il cane ci porta fuori dai nostri orizzonti, specialmente se siamo soli e non abbiamo compagnia, ci obbliga a lasciare le nostre considerazioni, le nostre riflessioni, perché no anche i nostri dispiaceri per doverci occupare di lui. Perché quella comfort zone che rispecchia la nostra vita ed il nostro “io” a volte può non far altro che inabissare la nostra felicità, lì dove invece il disordine, un gesto inaspettato ed spontaneo, un cassetto rovistato per gioco da parte del nostro animale domestico, può ricordarci che non si è soli e non si ha nemmeno “bisogno” di esserlo. Importante anche ricordare l’azione benefica delle pet therapy per sollecitare l’immediata espressione delle emozioni di cui l’attività ludico-ricreativa, educativa e terapeutica si avvalgono.

Non sorprende pertanto la possibilità di incrociare sul web e su pagine social frasi e dediche all’animale domestico per eccellenza che riguardano la sua natura benevola, il legame speciale e le dimostrazioni spontanee di affetto e fedeltà verso il suo capo branco che lo ha addomesticato: l’uomo.

Frasi belle sui cani

Qui sono sepolti i resti di uno che possedeva Bellezza senza Vanità, Forza senza Insolenza, Coraggio senza Ferocia, e tutte le Virtù dell’uomo senza i suoi Vizi

Lord Byron, per il suo amato terranova Boatswain

Il solo posto al mondo in cui si può incontrare un uomo degno di questo nome è lo sguardo di un cane

Romain Gary



Uno crede di portare fuori il cane a fare pipì mezzogiorno e sera. Grave errore: sono i cani che ci invitano due volte al giorno alla meditazione

Daniel Pennac



La vita dei cani è troppo breve. Questa è la loro unica, vera colpa

Agnes Sligh Turnbull



I cani non mentono su ciò che provano, perché non possono mentire sulle emozioni. Nessuno ha mai visto un cane triste che fingesse di essere felice

Jeffrey Moussaieff Masson



Il sentimento per i cani è lo stesso che nutriamo per i bambini

Sigmund Freud



L’anima di un cane fedele va in Paradiso a raggiungere l’essere che ama

José Moinaut

Il cane è superiore all’uomo e lo dimostra il fatto che impara da noi molte più cose di quante noi ne impariamo da lui

Anonimo



Il cane è un gentiluomo. Spero di andare nel suo paradiso, non in quello degli uomini

Mark Twain



Se raccogliete un cane magro e affamato e lo rifocillate, non vi morderà. Questa è tutto la differenza tra un cane e un uomo

Mark Twain



Ogni mattina il mio devoto cane presso la sedia silenzioso aspetta, finché io lo saluto con una carezza. Mentre questo leggero omaggio riceve, di gioia il suo corpo trasale. Fra tutte le creature mute, lui solo, penetrando il velo del bene e del male, ha visto l’uomo per intero

Rabindranath Tagore



Gli uomini non amano tutto il tempo. Hanno delle pause, dei momenti di crisi, delle cadute nell’egoismo o nella paura.

Il cane invece ama sempre. Non ha mai dubbi sul suo amore. Ama quando ti guarda con i suoi occhi dolci, quando ti segue al guinzaglio, quando lo rimproveri, quando lo abbandoni

Il cane è il modo di Dio per insegnarci ad amare

Fabrizio Caramagna



Siamo soli, assolutamente soli su questo pianeta fortuito; e fra tutte le forme di vita che ci circondano non una, tranne il cane, ha stretto alleanza con noi

Maurice Maeterlinck



Meticolosamente addestrato l’uomo può diventare il miglior amico del cane

Corey Ford



Quanto più conosco gli uomini, tanto più amo i cani

Madame de Sévigné



Vorrei conoscere la musica di cui la coda del mio cane batte la misura

Yvan Audouard



Puoi dire qualsiasi stupidaggine a un cane, e lui ti restituirà uno sguardo che dice: “Mio Dio, hai ragione! Io non ci sarei mai arrivato”

Dave Barry

Il cane lo sa, ma non sa che lo sa

Pierre Teilhard de Chardin

Per il cane, l’uomo rappresenta ciò che Dio dovrebbe essere

Holbrook Jakson

Signore, lasciami essere metà dell’uomo che il mio cane pensa io sia

Anonimo



La religione di un uomo non vale molto se non ne traggono beneficio anche il suo cane e il suo gatto

Abraham Lincoln



Se non hai un cane – almeno uno – non c’è necessariamente qualcosa di sbagliato in te, ma ci può essere qualcosa di sbagliato nella tua vita

Vincent Van Gogh



La grande gioia di avere un cane è quella di poter fare l’idiota davanti a lui: non soltanto non ti rimprovererà, ma anche lui farà lo stesso

Samuel Butler



Siete mai entrati in una stanza e avete dimenticato perché ci siete entrati? Io penso che questo sia il modo in cui i cani trascorrono le loro vite

Sue Murphy



A volte è difficile capire chi comanda in famiglia: se il marito, la moglie, la suocera o la donna di servizio. Ma il cane, lui, non si sbaglia mai

Marcel Pagnol



I cani sono il nostro tramite con il paradiso… sedersi con un cane su di una collina in uno splendido pomeriggio è come tornare all’Eden, dove non fare nulla non era noioso – era la pace

Milan Kundera



I cani amano gli amici e mordono i nemici, a differenza degli uomini, che sono incapaci di amore puro e devono sempre mescolare amore e odio nelle loro relazioni con l’oggetto

Sigmund Freud

I cani sono migliori degli esseri umani perché sanno ma non dicono

Emily Dickinson



Un cane sa ascoltare, e sa persino leggere. Non i libri, quelli sono capaci tutti tranne lui. Il cane sa leggere il cuore dell’uomo

Fabrizio Caramagna



A volte mi sono chiesto perché

la vita dei cani è così breve e sono convinto

che questa sia una forma di compassione nei confronti della razza umana;

perché se soffriamo così tanto quando dobbiamo separarci da un cane

dopo aver vissuto con lui dieci o dodici anni, cosa succederebbe

se vivessimo con lui il doppio di questo tempo?

Walter Scott



Il mio piccolo cane – un battito di cuore ai miei piedi

Edith Wharton

Il cane è l’unico mammifero in grado di vivere realmente con noi, e non semplicemente accanto a noi

Irenaus Eibl-Eibesfeldt

Non c’è fedeltà che non tradisca almeno una volta, tranne quella di un cane

Konrad Lorenz

E quando affondiamo il viso tra le mani, augurandoci di non essere mai nati, i cani non si drizzano in tutta la loro altezza, osservando che ce la siamo voluta, e neppure si augurano che ci serva di lezione, ma si avvicinano a passi felpati, appoggiando la testa sulle nostre ginocchia… e lui alza la testa con i suoi grandi occhi sinceri, per dirti con lo sguardo: “Ebbene, ci sono sempre io lo sai. Andremo per il mondo insieme ci sosterremo sempre a vicenda, non è vero?”

Jerome Klapka Jerome



I cani sono più saggi degli uomini. Non prestano molta attenzione alle cose. Non sprecano i loro giorni accumulando proprietà. Non guastano i loro sonni preoccupandosi di come conservare gli oggetti che hanno e di come ottenere gli oggetti che non hanno

Eugene O’ Neill



Un cane è il migliore amico dell’uomo, ma non viceversa



Guarda quel povero cane di nessuno. Chiamalo, dagli un po’ della tua merenda, fagli una carezza. E’ il Signore che te lo manda perché tu possa fare una buona azione verso una sua creatura così abbandonata

Don Bosco



Il cane è l’unico animale che ha visto il suo dio.