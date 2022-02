Uomini e donne: anticipazioni 9 febbraio 2022

Oggi ci sarà un nuovo appuntamento di Uomini e Donne, in onda su Canale 5 alle 14:45. Ecco tutte le anticipazioni della puntata di oggi

Oggi 9 febbraio andrà in onda alle 14:45 su Canale 5, un nuovo appuntamento di Uomini e Donne, dating show condotto da Maria De Filippi. Dopo aver dedicato la puntata di ieri al trono over, nella puntata di oggi torneranno protagonisti i tronisti. Il percorso di Luca Salatino ha avuto un colpo di scena nelle scorse puntate con l’eliminazione di Eleonora, oggi potrebbe essere Matteo Ranieri a regalarci nuove sorprese.

Matteo, infatti, ha scelto di approfondire la conoscenza con Federica e Denise, ma non sembra che stia andando tutto come previsto. La conoscenza con Federica continuerà a mostrare alti e bassi, essendo lei già mamma di un bambino più di una volta ha chiesto al tronista di voler al suo fianco una persona sicura. Così da non deludere suo figlio. La conoscenza con Denise, invece, continuerà in maniera più lenta, per quanto Matteo ha mostrato uno spiccato interesse per quest’ultima. La domanda per la puntata di oggi riguarda proprio la loro esterna. Si saranno incontrati? Sarà scattato anche un bacio? Non ci resta che vedere Uomini e Donne oggi per scoprirlo.

Protagonisti di un blocco in puntata dovrebbero essere anche Massimiliano e Nadia. Dopo essere usciti insieme più di una volta, i due, nella scorsa puntata, hanno messo un punto. Nadia, in particolare, ha spiegato di non sentire quell’interesse tale da convincerla ad andare avanti pur essendosi trovata bene con lui. Cosa sarà accaduto tra i due?