Uomini e donne: anticipazioni 8 febbraio 2022

Oggi, 8 febbraio 2022, andrà in onda una nuova puntata di Uomini e Donne e, nel corso della messa in onda, vedremo, dopo le ultime delusioni, al centro del palco Gemma che, dopo aver perso tutti i suoi corteggiatori, uscirà con un nuovo cavaliere.

La Dama è rimasta colpita da un nuovo Cavaliere e ha deciso di uscire con quest’ultimo. Sarà la volta buona? In seguito, Maria De Filippi ha fatto accomodare Ida al centro dello studio. Ida Platano, di recente, ha avuto un momento di smarrimento e confusione durante il quale è scoppiata in lacrime per Riccardo.

A seguito del suo sfogo, dalle scale è sceso un nuovo cavaliere per lei. Si tratta di Alessandro, il quale sembra essersi guadagnato sin dal primo momento la simpatia di Ida. Infatti, durante la puntata che andrà in onda oggi 8 febbraio 2022, vedremo Ida che racconterà come stanno andando le cose tra loro e entrambi sembrano sereni e felici. Per quanto riguarda il Trono Classico, Eleonora, la corteggiatrice di Luca Salatino, non ritornerà in studio.

Per quanto riguarda Matteo, avrà una discussione con Federica infatti, il giovane ha deciso di non portarla in esterna e questo l’ha indispettita molto. Nella puntata di Uomini e donne di oggi, la ragazza scoprirà che Matteo Ranieri è uscito Denise e tra di loro è scattato anche un bacio.