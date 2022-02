Safer Internet Day: dopo il Covid i giovani sono sempre più connessi

La pandemia ha sicuramente limitato molte cose, ma non di certo la comunicazione. Soprattutto se si pensa che oggi, la maggior parte dei giovani, forse anche prima del Covid, si è abituata a comunicare quasi esclusivamente online. Ma servono ancora misure di tutela e restrizione per rendere la rete un luogo sicuro per chi la utilizza. È il messaggio lanciato da Telefono Azzurro in occasione del Safer Internet Day 2022, che si celebra l’8 febbraio.

Si tratta di un momento di riflessione, per capire sempre di più a quali rischi ci espone il web e come, frequentarlo in sicurezza. Telefono Azzurro ha organizzato una 2 giorni di riflessione, tra Milano (7 febbraio) e Roma (8 febbraio) e in streaming sul sito di Telefono Azzurro azzurro.it. Gli incontri vedranno la partecipazione di autorevoli esperti italiani e internazionali, nonché di rappresentanti di istituzioni e aziende.

“La grande sfida di oggi per noi adulti è quella di accompagnare i più giovani nel metaverso. Scuola, genitori, istituzioni e aziende sono tutte chiamate a ripensare regole e approcci al mondo digitale, come parte integrante del processo formativo e di socializzazione dei minori“, ha spiegato Ernesto Caffo, presidente di Telefono Azzurro.

Parlano i dati

Nel 2021 il Centro di Ascolto e Consulenza 19696 di Telefono Azzurro ha gestito 192 casi con problematiche relative all’area Internet. In media si trattava di 16 casi al mese, molti di questi relativi a situazioni di cyberbullismo (28%) e sexting (17%). In più di 2 casi su 10, si sono registrate anche problematiche legate alla salute mentale, principalmente ideazione suicidaria (28%), paure, ansia e fobie (26%), atti autolesivi (23%), depressione (19%). Nel 2021, il servizio 19696 ha aiutato 211 minori in difficoltà: quasi uno su due (46%) nella fascia 11-14 anni e il 38 % nella fascia 15-17.

Per quanto riguarda invece le interazioni in generale, Il 71 per cento dei giovani intervistati ritiene di aver aumentato il tempo trascorso online negli ultimi due anni. Si passa da 2 -3 ore al giorno per arrivare a superare le 6 ore davanti allo schermo.

Le richieste di aiuto sono raddoppiate. Nel 2021, il Servizio 114 Emergenza Infanzia promosso dal Dipartimento per le Politiche della Famiglia e gestito da Telefono Azzurro, è venuto in contatto con 320 casi con problematiche relative all’area Internet, con una media di 26 casi al mese (circa 1 caso al giorno), più del doppio rispetto all’anno precedente, quando erano stati 132.

Le altre iniziative

Telefono Azzurro non è l’unico Ente ad interessarsi alla sicurezza del web. Convy Srl, la Società ideatrice di Convy School, un’app contro bullismo e cyber bullismo, pone nuovamente l’attenzione sui fenomeni di violenza online. Lancia anche una call ti action, a partire dalla necessità di supportare non solo le vittime, ma anche i bulli.

«È sempre più urgente garantire un adeguato supporto alle scuole, che hanno un ruolo centrale nella vita dei nostri ragazzi», sottolinea Giovanna Chiesa, Ceo di Convy S.r.l. «Convy school vuole contribuire a rendere le scuole e associazioni sportive dei luoghi bulli free.

Questo deve essere fatto sensibilizzando i giovani alla corretta gestione di internet, aumentando la loro consapevolezza ma anche fornendo il mezzo per aiutarli a chiedere aiuto. Non è più tempo solo di parlarne. Bisogna agire e aiutare le scuole a dotarsi degli strumenti adatti per comprendere, intercettare e risolvere».