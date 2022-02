Oroscopo Branko di Martedì 8 Febbraio 2022: Scorpione isterico

Questo è un martedì marziano, in amore non manca romanticismo e fantasia. Nettuno è con voi.

Dovete fare i conti con l’invidia, l’inganno, la falsità. Questo è Nettuno, causa di qualche piccolo fastidio in salute.

Una novità può sembrare negativa all’inizio ma in seguito capirete che è stata molto buono. Sgranate gli occhi e guardatevi intorno con la lente della realtà.

Leone

Ricordate che con questa Luna una vacanza è necessaria. Siete in un momento lieto, il futuro è radioso e i sentimenti sono favoriti. Se qualcosa non va, fate finta di non vedere.