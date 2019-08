Dopo l’esordio choc contro l’Udinese, il Milan batte il Brescia e si regala una sosta senza scorie negative. Decisivo il gol di Calhanoglu

Il Milan riparte da San Siro. Il pubblico rossonero risponde presente alla chiamata del Diavolo che, davanti a 56691 spettatori, ritrova la vittoria e porta a casa 3 punti fondamentali per la classifica e per andare alla sosta per le nazionali con la testa sgombra dalle paure. Decisivo il gol in apertura del Calhanoglu, bene Suso e il nuovo acquisto Bennacer che ha già preso in mano le redini del gioco dei rossoneri. Buona anche la prova del Brescia che lotta alla pari del Milan e dimostra di essere squadra tosta da affrontare.

La Partita

Il Milan parte forte, con Suso in grande forma e libero di agire nel suo habitat naturale largo sulla destra. Da un invenzione dello spagnolo nasce il vantaggio dei rossoneri con Calhanoglu bravo a finalizzare sul lato debole un cross di destro del numero 8 rossonero. Il Brescia va vicino al pareggio ma Spalek spara alto solo davanti a Donnarumma dopo un tiro svirgolato di Sabelli.

Il secondo tempo scorre via senza grandi sussulti, con il Brescia che si lascia però preferire ad un Milan che appare in calo fisico. A risvegliare i rossoneri è l’ingresso di Piatek, Borini e Paquetà che danno brio alla manovra dei ragazzi di Giampaolo. I rossoneri nel finale hanno molte occasioni di Giampaolo ma Piatek prima e Kessie dopo sprecano occasioni a ripetizione, mentre Paquetà è fermato dal palo. Al fischio finale il Milan può tornare a respirare, con Giampaolo che porta a casa tante buone risposte ma anche la consapevolezza di dover lavorare ancora molto.

IL TABELLINO DI MILAN-BRESCIA:

MILAN (4-3-3): G. Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodríguez; Kessie, Bennacer, Calhanoglu (dal 65′ Paquetà); Suso, Castillejo (dal 80′ Borini); André Silva (dal 60′ Piatek). Allenatore: Giampaolo. A disp: A. Donnarumma, Reina, Conti, Duarte, Gabbia, Bonaventura, Borini, Paquetà, Krunic, Leao, Piatek.

BRESCIA (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Cistana, Chancellor, Martella (dal 13′ Mateju); Bisoli, Tonali, Dessena; Spalek (dal 76′ Tremolada); Torregrossa (dal 45′ Aye), Donnarumma. Allenatore: Corini. A disp: Alfonso, Gastaldello, Zmrhal, Aye, Mangraviti, Morosini, Tremolada.

AMMONITI: 23′ Dessena (B); 30′ Cistana (B); 34′ Andrè Silva (M); 39′ Bisoli (B); 55′ Calabria (M); 65′ Calhanoglu (M)

ESPULSI: Nessuno

MARCATORI: 12′ Calhanoglu (M);

NOTE: 56.691 Spettatori