Il ministro Valditara vuole vietare l’uso dei cellulari in classe

Il ministro ha esplicitamente detto che il cellulare dovrebbe essere lasciato all’ingresso, o comunque non portato a lezione. “A scuola si va per studiare e non per chattare” nelle classi. La proposta, ha spiegato il Ministro dell’Istruzione e del Merito, nasce dalla necessità di garantire a studenti e un docenti un tempo di studio in classe senza distrazioni. Valditara ha ribadito nel programma la sua ipotesi di togliere il reddito di cittadinanza ai giovani percettori che non hanno nemmeno l’obbligo scolastico. “O colmano il gap o perdono il reddito”.

Valditara si espone poi anche sul tema del reddito, soprattutto in rapporto al suo utilizzo da parte dei più giovani. “Questi ragazzi preferiscono percepire il reddito anziché studiare e formarsi per costruire un proprio dignitoso progetto di vita.” La proposta ha suscitato subito polemiche nell’opinione pubblica.

Una nuova tabella di marcia per valorizzare la scuola

Il Ministro ha proposto inoltre di prevedere lavori socialmente utili per gli studenti che praticano gravi casi di bullismo o violenza e non rispettano le regole. “Bisogna tornare al merito ed in questa chiave la grande alleanza che propongo anche ad imprese e sindacati sarà un metodo essenziale per superare pure il gap competitivo di cui soffre l’istruzione tecnico professionale italiana rispetto ad altri paesi internazionali”. Tutte queste nuove proposte rientrano nel progetto del governo per valorizzare il “merito” nell’ambito della comunità scolastica. Tra i primi punti del programma, c’è l’aumento degli stipendi per i docenti.