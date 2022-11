Manovra, Meloni: “Sì alle cose che si possono fare”

Da Giorgia Meloni arriva lo stop al reddito di cittadinanza nella Manovra. Ci sarà solamente una proroga di sei mesi per chi può lavorare

La linea dura è blindata, ormai. Giorgia Meloni prosegue per la sua strada, anche a costo di dare un taglio netto alle misure dei Governi passati, in modo tale da dare un forte segnale di discontinuità con il passato. Il primo oggetto a fare le spese di questo cambio dovrebbe essere il reddito di cittadinanza. Dalla leader di Fratelli D’Italia, infatti, è arrivato lo stop ufficiale, in Manovra, alla misura cardine del Movimento 5 Stelle.

“Noi dobbiamo dare un segnale di forte discontinuità e l’abolizione del reddito, oltre che una questione etica, è uno dei punti di forza del nostro programma elettorale. Dobbiamo dimostrare con una manovra seria e credibile di essere un governo che tiene i piedi per terra, per allontanare l’idea che tanti hanno di noi. Non rinunciamo alle nostre battaglie, ma non siamo quelli che sfasciano i conti. Si faranno solo le cose che si possono fare.” ha dichiarato Giorgia Meloni.

Il premier, poi, ha annunciato la “fine” del reddito di cittadinanza: “Basteranno sei mesi e poi chi ha tra i 18 e i 59 anni deve trovarsi un lavoro e se rifiuta una proposta, niente proroga. Il reddito va cancellato perché non ha funzionato. Dobbiamo proteggere chi non può lavorare.“

Tutti quanti sembrano essere d’accordo, da Tajani a Ronzulli. Eppure la cautela sui conti produce qualche frizione sottotraccia. È successo da ultimo sulla decisione di alzare il tetto al contante, così come dalla Lega sembrano trapelare alcune indiscrezioni che vorrebbero il presidente Mattarella contrapposto al premier Giorgia Meloni.

Indiscrezioni che, almeno per bocca di Fratelli D’Italia, non sembrano avere riscontro.