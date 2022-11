Oroscopo Paolo Fox Domenica 20 Novembre 2022: Cancro sfiduciato

Ariete L’amore in questo periodo è decisamente caotico. Il prossimo mese però sarà all’insegna del recupero, potete fare grandi conquiste. Sul lavoro andate cauti e non affrettate i tempi, anche se avrete la possibilità di superare gli altri.

Toro Dovete prendere tempo perché vi aspettano discorsi importanti in amore. Sul lavoro serve assoluta calma, non fatevi prendere dall’ansia, anche se qualcosa non sta andando secondo le previsioni. Cercate di rimboccarvi le maniche.

Gemelli Le coppie in crisi vivranno una certa tensione da qui a fine di questo mese, poi il tutto si aggiusterà. Sul lavoro più che cercare nuove offerte, concentratevi su ciò che avete e sulle sfide e i compiti da portare a termine.

Cancro In amore sentite una forte sfiducia, come se ciò che avete e fate non vi soddisfi. Ma forse l’amore se non c’è è perché non lo cercate. Recupero prodigioso sul lavoro, con Marte che vi invita a prendere di petto le situazioni.

Leone Le prossime giornate saranno fondamentali per l’amore. Venere protegge le coppie nate da poco, potete costruire qualcosa di importante. Sul lavoro fate partire un progetto importante.

Vergine Potreste essere frenati se siete alla ricerca di un nuovo amore. Sul lavoro state recuperando, ma molto dipende da quanto avete fatto in passato, siete davvero soddisfatti?

Bilancia In amore possono esserci delle complicazioni. Mercurio è favorevole e aiuta a guadagnare qualcosa part-time, magari per arrotondare. In generale bene le finanze, visto che entrano più soldi di quanto escono.

Scorpione in questa domenica cercate di evitare polemiche in amore e godervi un po’ di sano relax, specie se avete un partner. Sul lavoro invece attraversate una fase di stasi, ma occhio a possibili beghe legali. Per fortuna nulla di grave.

Sagittario Sarà una domenica sottotono e con poche soddisfazioni, d’altronde la Luna è ancora in opposizione, per cui serve cautela. Sul lavoro situazione di stasi, cercate di mantenere la calma.

Capricorno Approfittate di questa giornata per risolvere eventuali problemi di coppia. Sul lavoro invece potrebbero esserci dispute e questioni legali da risolvere. A fine mese in arrivo buone notizie, abbiate quindi solo un altro po’ di pazienza.

Acquario Vi attende una giornata molto positiva in amore. La Luna infatti è favorevole e quindi potete tirare un sospiro di sollievo. Sul lavoro ci sono spese eccessive a cui far fronte.