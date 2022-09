Il Paradiso delle Signore anticipazioni oggi, la puntata del 9 Settembre

Le storie, gli amori, le speranze e le delusioni che ruotano attorno al primo grande magazzino per signore nella Milano a cavallo tra gli anni Cinquanta e Sessanta.

Il Paradiso delle Signore: le anticipazioni della puntata di oggi 9 Settembre

È il giorno del matrimonio di Salvatore e Anna e il Paradiso è “chiuso per nozze”. Gloria capisce che Stefania sta rinunciando all’amore per proteggerla e dà un suggerimento a Marco, poi decide di costituirsi senza avvisare nessuno. Ludovica parte con Torrebruna proprio quando Marcello corre da lei determinato a riconquistarla. Dante restituisce le quote del Paradiso ad Adelaide ma non sa che la Contessa sta mettendo in atto la sua vendetta nei confronti di Umberto. Marco raggiunge Stefania al matrimonio e l’amore trionfa