Inghilterra, atteso per questa mattina il discorso di Carlo

Lutto nazionale in Inghilterra per la scomparsa della Regina Elisabetta II morta ieri a 96 anni a Balmoral, in Scozia. I funerali sono previsti fra dieci giorni secondo un calendario già stabilito da tempo, durante il quale sarà tenuto il lutto.

Intanto questa mattina è previsto il discorso formale di Carlo, primogenito della Regina, che sarà formalmente proclamato re del Regno Unito nella giornata di domani, sabato 10 settembre. Secondo le prassi reali infatti, dopo la notte trascorsa a Balmoral, Carlo e la consorte Camilla rientreranno oggi a Londra, dove il re ha in programma un’udienza con la prima ministra dell’Inghilterra Liz Truss. Carlo incontrerà anche il Duca di Norfolk, responsabile del cerimoniale dei funerali, per approvare il programma dei prossimi giorni.

Il re disporrà anche la durata del lutto per la famiglia reale, che dovrebbe essere di un mese. Le campane suoneranno a Westminster (Inghilterra), alla Cattedrale di St Paul e al castello di Windsor. Le chiese sono state invitate a suonare le campane alle 12. Nella prima serata, il re si rivolgerà alla nazione con un discorso preregistrato. Renderà omaggio alla regina e si impegnerà al rispetto dei doveri impostigli dal ruolo di sovrano. Sempre in giornata la premier ed alti esponenti del governo prenderanno parte ad una cerimonia in memoria a St Paul, nel centro di Londra.