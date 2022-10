Il ritorno di Rihanna: esce oggi “Lift Me Up”

Ci speravano in molti, mentre altri la speranza l’avevano persa del tutto. Eppure nei giorni scorsi la notizia è stata confermata ufficialmente. Ed oggi, venerdì 28 ottobre, è uscito “Lift Me Up” il primo singolo di Rihanna, dopo oltre sei anni ( se si fanno esclusione i feat pubblicati nel mentre).

Un ritorno non del tutto casuale, visto che Lift Me Up sarà uno dei brani presenti all’interno della colonna sonora del film Black Panther: Wakanda Forever, che vedrà il ritorno della saga dedicata alla Pantera Nera. Non è ancora chiara se Rihanna sarà presente in altri brani della colonna sonora o se invece il singolo è la preview di un nuovo album (l’ultimo della cantante risale al 2016). Di sicuro vi è invece il fatto che Rihanna si esibirà al SuperBowl nel Febbraio 2023.

Rihanna ha scritto la canzone insieme a Tems, Ludwig Göransson e il regista Ryan Coogler. Ed è stato lo stesso Tems a spiegare il significato della canzone: “Dopo aver parlato con Ryan riguardo al film e alla canzone, volevo scrivere qualcosa che sembrasse un caldo abbraccio da parte di tutte le persone che ho perso nella vita. Ho immaginato come sarebbe se gliela potessi cantare oggi e dire loro quanto mi mancano. Rihanna è sempre stata per me una fonte d’ispirazione ed è un onore sentirla cantare il pezzo.”

Clicca qui per ascoltare il pezzo

TESTO DI “LIFT ME UP”

Lift me up

Hold me down

Keep me close

Safe and sound

Burning in a hopeless dream

Hold me when you go to sleep

Keep me in the warmth of your love

When you depart, keep me safe

Safe and sound

Lift me up

Hold me down

Keep me close

Safe and sound

Drowning in an endless sea

Take some time and stay with me

Keep me in the strength of your arms

Keep me safe

Safe and sound

Lift me up

Hold me down

Keep me safe

Safe and sound

Burning in a hopeless dream

Hold me when you go to sleep

Keep me safe

We need light, we need love

(Lift me up) Lift me up in your arms

(Hold me down) I need love, I need love, I need love

(Keep me close) Hold me, hold me

(Safe and sound) Hold me, hold me, hold me, hold me

(Lift me up) Hold me, hold me, hold me, hold me

(Hold me down) Hold me, hold me

(Keep me safe) We need light, we need love

TRADUZIONE

Sollevami

Tienimi giù

Tienimi vicino

Sana e salva

Bruciando in un sogno senza speranza

Stringimi quando vai a dormire

Tienimi nel calore del tuo amore

Quando te ne vai, tienimi al sicuro

Sana e salva

Sollevami

Tienimi giù

Tienimi vicino

Sana e salva

Annegando in un mare infinito

Prenditi un po’ di tempo e resta con me

Tienimi nella forza delle tue braccia

Tienimi al sicuro

Sana e salva

Sollevami

Tienimi giù

Tienimi al sicuro

Sana e salva

Bruciando in un sogno senza speranza

Stringimi quando vai a dormire

Tienimi al sicuro

Abbiamo bisogno di luce, abbiamo bisogno di amore

(Sollevami) Sollevami tra le tue braccia

(Tienimi giù) Ho bisogno di amore, ho bisogno di amore, ho bisogno di amore

(Tienimi vicino) Stringimi, stringimi

(Salvo e sano) Stringimi, stringimi, stringimi, stringimi

(Sollevami) Stringimi, stringimi, stringimi, stringimi

(Tienimi giù) Tienimi, tienimi

(Tienimi al sicuro) Abbiamo bisogno di luce, abbiamo bisogno di amore