Roberto Benigni: i 70 anni dell’eterno Pinocchio del cinema italiano

È impossibile non festeggiare i 70 anni di un uomo portatore di una comicità ironica e mai superficiale, come la sua. Roberto Benigni è un grande attore, comico, regista e sceneggiatore nella scena del cinema italiano, ma ormai conosciuto e riconosciuto a livello mondiale. La sua comicità ha fatto ridere e commuovere allo stesso tempo, portando lo spettatore a riflettere attraverso immagini di una scenografia unica, messa in scena in modo originale da Benigni. I suoi film hanno riunito famiglie davanti alle televisioni delle loro case, non è forse esattamente questa parte della missione di un film?

Il film che ha ottenuto più successo in assoluto è stato “La vita è bella”, quel momento del 1999 in cui tutto il mondo si commosse e Roberto Benigni vinse l’Oscar al miglior attore, a cui segue un Oscar al miglior film straniero per la stessa pellicola. È stato l’unico interprete maschile ad essere premiato come attore protagonista, per aver recitato in un film un lingua straniera. Per incoronare i suoi successi, nel 2021 ha ricevuto il Leone D’oro alla carriera, alla Mostra del Cinema di Venezia.

Roberto Benigni proviene da una famiglia di contadini con cui, fin da piccolo, ha vissuto a Prato, e a meno di vent’anni fece il suo debutto sul palcoscenico del teatro. È la dimostrazione che indipendentemente dalla famiglia, se si vuole si può fare tutto, col potere della fantasia e del realismo messi insieme, che lo contraddistinguono.

Mentre il mondo dello spettacolo lo festeggia, Roberto Benigni intende lasciare dietro le quinte questo traguardo dei 70 anni, perché si definisce un eterno Pinocchio, che non smette mai di fiorire, una maschera della commedia dell’arte dietro cui si cela un uomo timido e sorridente, è l’icona di se stesso, che tiene ben custodita la saggezza contadina dell’artista che l’ha scolpito.