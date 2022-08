Pinocchio: in arrivo una nuova versione su Disney+

Arriva l’8 settembre, direttamente in streaming su Disney+, una nuova versione di Pinocchio. Questa volta si tratta di un live action, ossia di un’ animazione con attori in carne ed ossa. Scopriamo, insieme, tutti i dettagli.

Chi farà parte del cast?

Il noto attore Tom Hanks vestirà i panni di Geppetto. Nel cast, inoltre, ci saranno Benjamin Evan Ainsworth, Joseph Gordon-Levitt, Keegan-Michael Key, Lorraine Bracco, Cynthia Erivo e Luke Evans. Mentre l’italiano Giuseppe Battiston interpreterà, Mangiafuoco la cantante Frances Alina, semifinalista della quarta edizione di The Voice of Italy e voce della Social Band di Radio2 Social Club, canterà “Una stella cade”, la versione italiana di “When you wish upon a star“, brano cantato dalla Fata Turchina, personaggio che nel film ha il volto di Cynthia Erivo.

Pinocchio: ecco la definizione della Treccani

“Nome del protagonista di un famoso libro per ragazzi, Avventure di P.: storia di un burattino (1883) di Collodi (Carlo Lorenzini), un burattino ricavato da un tronco di legno, che fugge dalla casa del falegname che l’ha fabbricato e, dopo molte e varie avventure, è degno di diventare un bambino in carne e ossa…”.

Pinocchio nella storia del cinema

Il primo Pinocchio della storia del cinema è il comico franco-italiano Ferdinand Guillaume. Gli attori più conosciuti che si sono calati nelle vesti del noto burattino sono:

Il naso

La caratteristica più iconica, buffa e singolare di Pinocchio è il suo naso che si allunga quando dice le bugie. Lo stesso Collodi, in Note gaie, scrive: «per nascondere la verità di una faccia speculum animae […] si aggiunge al naso vero un altro naso di cartapesta».