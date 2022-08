Grande Fratello Vip, “strappo alla regola” per il 25 Settembre

Il prossimo 25 Settembre i concorrenti del Grande Fratello Vip potranno momentaneamente abbandonare la Casa per andare a votare. Rientreranno in gioco dopo 5 giorni di quarantena

Il prossimo 25 Settembre i concorrenti del Grande Fratello Vip potranno momentaneamente abbandonare la Casa per recarsi nelle loro rispettive città e votare alle Elezioni Politiche.

Prima di poter rientrare in gioco, anticipa Giuseppe Candela su Dagospia, i “vipponi” dovranno osservare cinque giorni di quarantena, come previsto dalle normative approntate dalla produzione del reality.

Le prime settimane di programmazione della settima edizione del Grande Fratello Vip, in partenza il 19 Settembre su Canale 5 sempre con la conduzione di Alfonso Signorini, saranno dunque fortemente condizionate dalle Elezioni Politiche del 25 Settembre.

Oltre al “caso” Rita Dalla Chiesa, che ha rifiutato di varcare la porta rossa della Casa più spiata della tv per un seggio blindato con Forza Italia, basti solo pensare che, la seconda puntata del reality-show, salvo variazioni dell’ultima ora in onda giovedì 22 Settembre, dovrebbe sfidare sul fronte auditel il confronto tra Enrico Letta e Giorgia Meloni, all’interno di uno Speciale Porta a Porta in onda nella prima serata di Raiuno.

Non ci sarà Rita Dalla Chiesa e, sempre secondo Dagospia, al Grande Fratello Vip 7 non ci sarà neppure Umberto Smaila. Ma non per questioni politiche: semplicemente il nome del cantante non figurerebbe nella lista finale dei concorrenti stilata da Alfonso Signorini.