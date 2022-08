Rita Dalla Chiesa: la conduttrice candidata con Forza Italia

Rita Dalla Chiesa, ex volto storico del programma Forum, è candidata nelle lista di Forza Italia, il partito Fondato da Silvio Berlusconi, in vista delle prossime elezioni che si terranno il 25 Settembre.

La conduttrice è stata candidata da Forza Italia sia in Puglia, in un collegio uninominale blindato, sia come capolista in Liguria, al proporzionale.

Da parte di Rita Dalla Chiesa, però, riguardo alla sua recente candidatura, non vi è stata ancora nessuna dichiarazione al riguardo.

Come ha fatto notare Fanpage.it, però, nel corso degli ultimi anni, Rita Dalla Chiesa ha deciso più volte di esprimere sui social la propria opinione riguardo a diverse tematiche non solo sociali, ma anche politiche.

E, a tal proposito, Dalla Chiesa ha mostrato più volte di abbracciare idee proprie della destra.

Non è però la prima indiscrezione che spunta fuori riguardo a un coinvolgimento della conduttrice in ambito politico. Già nel 2016, era stata considerata come probabile candidata a sindaco di Roma per il centrodestra.

Quel che è certo, invece, è che la sua discesa in politica pone finalmente fine ai rumors che volevano Rita Dalla Chiesa come nuova concorrente del “Grande Fratello Vip”, il reality condotto da Alfonso Signorini. In passate occasioni, infatti, l’ex volto di Forum, si era dimostrata favorevole a una sua partecipazione al programma. Adesso, però, sembra che altri impegni di una certa importanza abbiano preso il sopravvento.