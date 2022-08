Napoli-Juve Stabia: l’amichevole mercoledì al Maradona

Sembra ormai ufficiale. Questo mercoledì il Napoli di Luciano Spalletti affronterà in amichevole la Juve Stabia allo stadio Diego Armando Maradona.

I partenopei, reduci dalla straripante vittoria per 4-0 in campionato contro il Monza, affronteranno i gialloblu nel derby campano.

Sono ancora poche le informazioni sulla gara. Quel che è certo è che una partita del genere rappresenta l’occasione adatta per dare minutaggio ai nuovi arrivi. Ndombele, Simeone e Raspadori, infatti, sono stati annunciati tutti e tre nei giorni scorsi e sono stati convocati per la gara casalinga contro il Monza. L’allenatore azzurro ha però preferito aspettare a concedergli minuti. Molto probabilmente la scelta è stata dettata dal fatto che hanno ancora bisogno di tempo per entrare nei meccanismi ben oliati della formazione partenopea, complice anche il fatto che i titolari scesi in campo contro il Monza si sono resi protagonisti di una prestazione superlativa.

La gara amichevole tra Napoli e Juve Stabia, quindi, rappresenterebbe l’occasione adatta per far rifiatare i titolari e per far sciogliere un po’ i nuovi arrivi, in uno stadio Maradona che si prepara nuovamente ad accogliere un gran numero di tifosi azzurri.

La prossima gara in campionato del Napoli si disputerà domenica sera contro la Fiorentina di Italiano. Il match verrà trasmesso a partire dalle ore 20:45 sulla piattaforma di streaming online Dazn.