Oroscopo di Paolo Fox di Martedì 23 Agosto 2022: Capricorno polemico

Ariete La Luna è dissonante, siete un po’ nervosi e state facendo delle battute che potrebbero infastidire chi vi sta accanto. Per quanto riguarda il lavoro, cercate di evitare polemiche.

Toro Le stelle sono dalla vostra parte, ma in amore c’è bisogno di chiarire qualcosa. Per quanto riguarda il lavoro, il periodo promette bene: il Sole è favorevole e qualcosa inizia a muoversi.

Gemelli Favoriti i nuovi incontri: non sottovalutateli. Per quanto riguarda il lavoro, tutto dipende da voi e da quello che volete: nessuna difficoltà e nessun tipo di intralcio sul percorso.

Cancro In amore cercate di risolvere un problema perché non riuscite a trovare la giusta armonia. Per quanto riguarda il lavoro, non è il momento giusto per i nuovi progetti.

Leone In amore cercate di parlare, di chiarire qualcosa che non va. Per quanto riguarda il lavoro, le idee non vi mancano e la prossima settimana sarà quella vincente.

Vergine La Luna è dalla vostra parte, l’amore procede a gonfie vele. Per quanto riguarda il lavoro, le giornate sono interessanti, soprattutto se avete in mente un nuovo progetto.

Bilancia La Luna è dissonante per cui attenti ai ritardi nella sfera sentimentale. Per quanto riguarda il lavoro, Mercurio inizia un transito importante, potreste pensare di organizzare qualcosa di bello.

Scorpione In amore sarà meglio evadere un po’, liberare la mente. Per quanto riguarda il lavoro, pensate già a settembre e pianificate il futuro.

Sagittario La fine del mese sarà speciale per l’amore. Per quanto riguarda il lavoro, le novità non mancano e i grandi progetti sono dietro l’angolo.

Capricorno La Luna è ancora in opposizione in amore, cercate di portare pazienza. Per quanto riguarda il lavoro, evitate le polemiche e le discussioni quanto più vi è possibile.

Acquario In amore prestate attenzione alle relazioni con i nati sotto il segno dell’Ariete e del Cancro. Per quanto riguarda il lavoro, cercate di avere pazienza per quanto riguarda la sfera economica.