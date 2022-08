Un posto al Sole: perché non andrà in onda questa settimana?

Come ogni anno, anche per la più longeva delle soap opera italiane è giunto il momento di concedersi una pausa, seppur temporanea. Infatti, è stato reso noto che Un posto al Sole non andrà in onda nel corso di tutta questa settimana, dal 22 al 28 Agosto. Il programma invece riaprirà i battenti già a partire da Lunedì 29 agosto.

In realtà, Un posto al Sole non è andato in onda nemmeno la settimana precedente, quella del Ferragosto, confermando la volontà della produzione di riservarsi un periodo di pausa proprio nelle settimane centrali di Agosto, quelle per cui – com’è noto- vi è sempre poco riscontro con gli ascolti televisivi visto che per la gran parte delle persone equivale al periodo delle ferie estive.

Una breve pausa, in attesa che la soap opera torni in gran stile tra gli ultimi giorni di agosto e primi di settembre, agrodolce conforto della consapevolezza che l’estate sta volgendo al termine ma che i programmi televisivi più amati faranno presto ritorno sul nostro piccolo schermo.

Del resto, questo periodo di stop è più che dovuto: poche serie nostrane, se non proprio nessuna, detengono gli stessi incessanti ritmi di produzione di Un posto al sole, trasformatasi ormai in una macchina produttiva che garantisce copertura al palinsesto di Rai3 con ben 5 episodi nuovi ogni settimana (proprio a Luglio si è superato l’incredibile traguardo delle 6000 puntate). Con sole due eccezioni per tutto l’anno: il periodo natalizio e, naturalmente, quello di Ferragosto.

Ma il temporaneo addio non farà si farà sentire troppo a lungo: tra una settimana esatta, Un posto al Sole e le relative anticipazioni faranno ben presto ritorno.