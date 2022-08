Roma-Cremonese: le probabili formazioni del match

Roma e Cremonese si affrontano nel match valido per la seconda giornata di Serie A. Mourinho deve fare i conti con il lungo stop di Wijnaldum e placa gli animi in conferenza stampa. Ad Alvini l’arduo compito di far fronte all’indisponibilità di Castagnetti in una gara decisamente complicata. Il match, che si disputerà in un Olimpico gremito di tifosi, sarà trasmesso in diretta streaming sulla piattaforma online Dazn a partire dalle ore 18:30. A dirigere i giochi sarà l’arbitro Massimi di Termoli. I padroni di casa cercheranno sicuramente di fare risultato per non rischiare di venire distanziati dalle prime della classifica già alla seconda giornata di Serie A.

Le probabili formazioni di Roma-Cremonese

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Lo. Pellegrini, Spinazzola; Dybala, Zaniolo; Abraham. Allenatore: Mourinho. A disposizione: Svilar, Kumbulla, Tripi, Zalewski, Vina, Celik, Matic, Bove, El Shaarawy, Shomurodov, Felix. Indisponibili: Darboe, Wijnaldum. Squalificati: -. Diffidati: -.

CREMONESE (3-4-1-2): Radu; Bianchetti, Vasquez, Chiriches; Ghiglione, Ascacibar, Pickel, Quagliata; Zanimacchia; Dessers, Okereke.

Allenatore: Alvini.

A disposizione: Sarr, Saro, Valeri, Aiwu, Ndiaye, Buonaiuto, Sernicola, Lochoshvili, Acella, Milanese, Ciofani, Di Carmine, Tsadyout.

Indisponibili: Castagnetti.

Squalificati: Escalante.

Diffidati: -.

ARBITRO: Massimi di Termoli.

Guardalinee: Meli e Peretti.

Quarto uomo: Ayroldi.

Var: Fabbri.

Avar: Muto.