Vivere a Napoli conviene: ecco perché. L’indagine Codacons

Una classifica per decretare le differenze di prezzi per una spesa alimentare nelle diverse città d’Italia: questa l’idea del Codacons che, come prevedibile, premia Napoli come città più “conveniente”.

Secondo le stime raccolte dall’associazione consumatori, infatti, con “soli” 75 euro sarà possibile riempire un carrello con prodotti di vario genere. A Milano, invece, serviranno circa 116 euro per portare a casa una spesa più o meno completa.

Tra le città più economiche troviamo anche Pescara e Palermo, mentre a far compagnia a Milano dall’altra parte della classifica ci sono Trento e Bologna. Senza dimenticare Aosta, la città italiana più costosa in assoluto. 458 euro sembra essere il montante calcolato dal Codacons, il 29,7% in più rispetto alla media nazionale.