LIVE: Champions League, sorteggio dei gironi

Alle ore 18:00 in diretta da Istanbul, presso l’Halic Congress Center, andrà in scena l’annuale sorteggio dei gironi di UEFA Champions League. Quest’anno le italiane partecipanti al massimo torneo europeo saranno: il Milan, attuale campione d’Italia, Inter, Juventus e Napoli. Tra pochi minuti scopriremo le squadre contro le quali giocheranno i club del nostro paese.

Parte il sorteggio degli otto gironi

Girone A: Ajax – Liverpool – Napoli – Rangers.

Girone B: Porto – Atletico Madrid – Bayer Leverkusen – Bruges.

Girone C: Bayern – Barcellona – Inter – Viktoria Plzen.

Girone D: Eintracht – Tottenham – Sporting Lisbona – Olympique Marsiglia.

Girone E: Milan – Chelsea – Salisburgo – Dinamo Zagabria.

Girone F: Real Madrid – Lipsia – Shakhtar – Celtic.

Girone G: Manchester City – Siviglia – Borussia Dortmund – Copenaghen.

Girone H: Psg – Juventus – Benfica – Maccabi Haifa.

🔔 I GIRONI DELLE ITALIANE 🔔



Inter nel girone terribile 😱

Juve col PSG 🔥

Ostacolo Chelsea per il Milan 🚧



Commenti 👇#UCLdraw pic.twitter.com/mkEh42TMow — GOAL Italia (@GoalItalia) August 25, 2022

Premi miglior giocatore e miglior giovane della passata stagione

Prima di procedere per il sorteggio delle varie squadre, il presentatore ha annunciato i vincitori di due premi speciali. Karim Benzema è stato eletto miglior giocatore dello scorso torneo, mentre Vinicius Jr. miglior giovane. Premiato anche Arrigo Sacchi con il nuovo “Premio del Presidente”, editato dallo stesso Ceferin.

Altri premi

Miglior allenatrice dell’anno: Sarina Wiegman – Inghilterra

Miglior allenatore dell’anno: Carlo Ancellotti – Real Madrid

Miglior giocatrice: Alexia Putellas – Barcellona

Recap fasce

Il sorteggio come ogni anno sarà suddiviso in quattro fasce dove verranno inserite le squadre partecipanti alla competizione. I club appartenenti alla prima fascia sono quelli che hanno vinto la scorsa edizione della Champions League e dell’Europa League, oltre alle vincitrici dei sei tornei nazionali più importanti.

Dalla seconda fascia in poi sono state inserite le squadre in base al ranking UEFA attuale, oltre alle vincitrici di tornei nazionali minori europei. In totale si hanno così otto club per fascia, così da ottenere 32 formazioni complessive che parteciperanno alla Champions League 2022/23.

Prima fascia – Real Madrid, Eintracht, Bayern, Psg, Porto, Milan, Manchester City e Ajax.

Seconda fascia – Liverpool, Chelsea, Barcellona, Juventus, Atletico Madrid, Siviglia, Lipsia, Tottenham.

Terza fascia – Borussia Dortmund, Salisburgo, Shakhtar, Inter, Napoli, Benfica, Sporting Lisbona, Bayer Leverkusen.

Quarta fascia – Olympique Marsiglia, Bruges, Celtic, Viktoria Plzen, Maccabi Haifa, Rangers, Copenaghen e Dinamo Zagabria.