Contagi di oggi Italia: il bollettino del 25 agosto

Contagi di oggi in Italia: appuntamento quotidiano con il Bollettino della Protezione Civile e del Ministero della Salute. Stando ai dati di oggi, 25 agosto 2022, aggiornati alle 23:59 di ieri, i contagi da Covid-19 in Italia sono 23.438 mentre 84 sono i morti. Diminuiscono gli ingressi in terapia intensiva (-5) e i ricoveri nei reparti Covid (-166). Tasso di positività al 15,2% (in leggero rialzo rispetto al 14,6% del giorno prima).

Contagi di oggi: il bilancio dei dimessi e dei guariti

I guariti sono 39.851. Gli ingressi giornalieri sono 21. I ricoverati nei reparti ordinari sono invece 6.004, 166 in meno nelle ultime 24 ore. Gli attualmente positivi sono 711.312, 16.500 in meno rispetto a mercoledì. Dimessi e guariti sono 20.858.626 (+39.851) mentre il totale dei casi dall’inizio della pandemia è di 21.745.065 mentre quello dei decessi è di 175.127.

Oms: “Raggiunto un milione di morti nel mondo”

Questa settimana è stata raggiunta la quota di un milione di morti per Covid-19 nel mondo. Lo afferma il direttore generale dell’Organizzazione mondiale della sanità, Tedros Ghebreyesus. “Abbiamo i mezzi per prevenire tuttavia questi decessi e chiediamo ai governi di vaccinare cittadini e lavoratori”, ha aggiunto. Ad oggi, avverte Ghebreyesus, ancora “un terzo della popolazione mondiale non è vaccinato e non lo sono tre quarti degli anziani nei Paesi più poveri”.